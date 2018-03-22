МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) к столетию начала Гражданской войны запускает проект "Гражданская война: зеркала эпохи", в рамках которого выяснит, кто из ученых, философов и деятелей искусства наиболее емко и точно охарактеризовал эпоху.

"Предлагаем взглянуть на события столетней давности под необычным углом зрения – через призму ее восприятия учеными, философами и деятелями искусства", — говорится в сообщении пресс-службы ФАП.

Ежедневно на страницах фонда в "ВКонтакте" и Facebook будут публиковаться посты с цитатами Исаака Бабеля, Алексея Толстого, Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой, Николая Трубецкого, Константина Циолковского и других выдающихся личностей, на чьих глазах вершилась история. Сразу за цитатой каждого персонажа будет размещена рубрика "Кстати", в которой авторы проекта расскажут о том или ином ярком поступке этого человека в годы Гражданской войны.

Затем все желающие смогут принять участие в голосовании "Кто точнее охарактеризовал или выразил эпоху?". Пользователи выберут героя, который наиболее емко и точно, по их мнению, охарактеризовал эпоху Гражданской войны, выразил суть происходящего. Победитель будет назван "Зеркалом эпохи".

Итогом всего проекта станет научно-общественная сессия "От гражданских войн – к гражданской консолидации: актуальная повестка для человечества. К столетию начала трагических событий Гражданской войны в России".