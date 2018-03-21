МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Председатель Общества русской словесности, патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал современных театральных режиссеров перестать "эксплуатировать классическое наследие", наполняя произведения признанных отечественных классиков принципиально иным содержанием и другой "ценностной парадигмой".

В среду на заседании президиума общества председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) рассказал о новом проекте, в рамках которого планируется регулярно обеспечивать походы в театры юного зрителя (ТЮЗы) на постановки классических произведений всех школьников в российских регионах. По словам Шевкунова, проект будет реализовываться созданным в рамках общества "Пушкинским союзом", он "вводится в жизнь" совместно с Минобрнауки и министерством культуры РФ.

"Сама идея привлечь ТЮЗы к тому, чтобы они работали в соответствии со школьной программой по литературе, очень хорошая идея. Тут очень важно, чтобы постановки, мягко выражаясь, в своей интерпретации содержания не уходили в противоположную крайность. Когда остается название, а содержание, ценностная парадигма полностью извращается", — сказал предстоятель РПЦ.

"Каждый художник должен понимать, что если он хочет что-то сказать от себя, то у него руки развязаны, он может делать что угодно, мы же с вами в свободной стране живем. Но нельзя эксплуатировать классическое наследие для того, чтобы выражать свои собственные идеи, часто очень политизированные, которые не соответствуют замыслу авторов. Я надеюсь, что в ТЮЗах этого не будет… Это вообще общее замечание к тому, что у нас происходит сейчас в этой области", — добавил патриарх.