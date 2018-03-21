Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Архиерейского собора РПЦ. 29 ноября 2017

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Архиерейского собора РПЦ. 29 ноября 2017

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обеспокоен невысоким качеством обучения русскому языку в школах регионов Северного Кавказа, и Общество русской словесности обратит внимание на эту проблему.

Предстоятель Русской церкви в среду провел заседание президиума Общества в храме Христа Спасителя.

"Выпускники школ в этом регионе показывают невысокие результаты по русскому языку и русской литературе. Это не может не беспокоить", — констатировал патриарх.

Он отметил, что интерес со стороны Общества русской словесности к теме повышения уровня преподавания русского языка в регионах Северного Кавказа "обуславливается в первую очередь заботой о выпускниках этих школ", их дальнейшем обучении.

"Руководство республик Северного Кавказа принимает меры к исправлению ситуации, однако очевидно, что здесь нужно общее содействие", — отметил патриарх.

По его словам, в первую очередь нужно подумать над обеспечением школ высококвалифицированными кадрами.