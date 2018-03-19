Токаев: съезд духовных лидеров всего мира стал брендом политики Казахстана

АСТАНА, 19 мар – РИА Новости. Съезд лидеров мировых и традиционных религий стал узнаваемым брендом казахстанской внешней политики, заявил в понедельник спикер сената (верхней палаты) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По данным пресс-службы палаты, в понедельник состоялось первое заседание госкомиссии под председательством Токаева по подготовке и проведению VI съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Астане 10-11 октября 2018 года. Токаев отметил, что дата проведения предстоящего съезда совпадает с 15-летием его созыва.

"За этот период форум получил широкое признание в мировом сообществе, став узнаваемым брендом казахстанской внешней политики. Вклад съезда в продвижение глобального диалога между религиями и культурами отмечен резолюциями Генеральной ассамблеи ООН", – цитирует пресс-служба председателя сената.

С докладами о проделанной работе по подготовке мероприятия выступили министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев.