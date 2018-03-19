В РПЦ предложили включить в школьный курс обучения основы семейной этики

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Основы семейной этики необходимо включить в курс "Основы духовно-нравственной культуры народов России", который целесообразно расширить и преподавать в школах с пятого по девятый классы, считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, слова которого приводит в понедельник пресс-служба Общецерковной аспирантуры и докторантуры.

Он отметил, что для подрастающего поколения, в первую очередь, важно узнавать о нравственных основах семейной жизни. Представитель РПЦ обратил внимание на то, что нынешний курс "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ), который читается в средних учебных заведениях, рассчитан всего на один учебный год и длится лишь один час в неделю. За такое время, по мнению митрополита, невозможно даже в самом конспективном изложении преподать школьникам основы семейной этики.

"Расширение курса "Основы религиозных культур и светской этики" с пятого по девятый класс – я думаю, это та необходимость, которая сегодня действительно назрела. Сейчас предлагается, чтобы этот курс назывался "Основы духовно-нравственной культуры народов России", – добавил глава ОВЦС.

По словам митрополита Илариона, школа должна давать детям не только образование, но и воспитание. "Помимо тех предметов, которые изучаются в школе, самое главное – это то, чтобы школьники за время своего обучения поняли, зачем они живут, в чем смысл жизни и на какие духовно-нравственные ценности они смогут опираться в своей жизни", — отметил он.