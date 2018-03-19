Митрополит: из храмов УПЦ на Украине выгоняют общины канонической Церкви

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В Московском патриархате обращают внимание на продолжающиеся "рейдерские захваты" храмов канонической Украинской православной церкви на Украине.

"Из храмов выгоняют общины канонической Церкви и насильственным образом внедряют туда новых неизвестных людей. После чего храм переходит к раскольникам. При этом на данный момент не существует никаких юридических механизмов, позволяющих установить, кто те люди, которые называют себя "общиной храма", – заявил в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, в данной ситуации нет оснований полагать, что это действительно какая-то другая община: "Это могут быть просто "подсадные утки", или те люди, которых туда прислали, чтобы они захватили храм".

Как подчеркнул председатель ОВЦС, эта ситуация происходит при явном попустительстве местных властей. Более того, на повестке дня Верховной Рады находятся законопроекты, которые, в случае их принятия, позволят такую практику узаконить. "Практически любая группа людей сможет приехать в любое село и сказать: "Мы община этого храма и мы голосуем за то, чтобы этот храм был передан раскольникам", – констатировал иерарх РПЦ.