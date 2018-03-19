Митрополит: из храмов УПЦ на Украине выгоняют общины канонической Церкви

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В Московском патриархате обращают внимание на продолжающиеся "рейдерские захваты" храмов канонической Украинской православной церкви на Украине.
По его словам, в данной ситуации нет оснований полагать, что это действительно какая-то другая община: "Это могут быть просто "подсадные утки", или те люди, которых туда прислали, чтобы они захватили храм".
Как подчеркнул председатель ОВЦС, эта ситуация происходит при явном попустительстве местных властей. Более того, на повестке дня Верховной Рады находятся законопроекты, которые, в случае их принятия, позволят такую практику узаконить. "Практически любая группа людей сможет приехать в любое село и сказать: "Мы община этого храма и мы голосуем за то, чтобы этот храм был передан раскольникам", – констатировал иерарх РПЦ.