Дипломат: Папа Римский позитивно относится к возможному визиту в Белоруссию

МИНСК, 15 мар — РИА Новости. Папа Римский Франциск "чрезвычайно позитивно" относится к возможному визиту в Белоруссию, заявил РИА Новости в четверг апостольский нунций (посол Ватикана) в Белоруссии архиепископ Габор Пинтер.

Ранее глава Римско-католической церкви (РКЦ) Белоруссии Тадеуш Кондрусевич по итогам аудиенции в Ватикане сообщил, что папа Римский Франциск не сможет посетить Белоруссию в 2018 году из-за плотного рабочего графика. При этом Кондрусевич отметил, что понтифик "очень хотел бы приехать".

"Я живу и работаю в Минске уже полтора года. За это время я два раза разговаривал со Святым Отцом наедине о его возможном приезде в Беларусь. Он уверил меня в своей готовности, как только все условия будут благоприятными и все будет к этому готово… Могу подтвердить, что его отношение к возможному визиту… чрезвычайно позитивное", — отметил Пинтер.

Дипломат сказал, что не может назвать конкретную дату предполагаемого визита и даже год, "будет ли это 2019-й или какой-то другой". "Мы много работаем на разных уровнях, чтобы это… событие смогло осуществиться в ближайшем будущем", — сообщил он. При этом Пинтер обратил внимание, что поездки понтифика планируются заранее — за год-полтора до их осуществления. Чтобы подготовить такой визит, необходимо шесть-восемь месяцев.

"Папа Франциск очень хорошо знает Беларусь, также в международном контексте. Ему известно, что у этой страны есть длинная история, он хорошо знает белорусский народ, его радости и боль. Кроме того, понтифик хорошо знаком с актуальной социально-политической ситуацией в стране, и, конечно же, с присутствующей религиозной жизнью", — сказал посол Ватикана.

Он выразил уверенность, что "все белорусское общество готово, и даже очень надеется и ждет этого визита". "В то же время безусловно (однозначно – ред.), что по причине огромного уважения и братских чувств по отношению к нашим православным братьям приезд папы Франциска будет осуществлен по согласованию с высшими церковными властями Русской православной церкви", — заключил собеседник.

Официальный Минск неоднократно заявлял, что заинтересован в визите понтифика в Белоруссию. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил папу Римского Франциска посетить страну. Причем президент выступал с идеей о возможности встречи на территории республики глав Русской православной и Римско-католической церквей.