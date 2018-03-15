Дипломат: Папа Римский позитивно относится к возможному визиту в Белоруссию

МИНСК, 15 мар — РИА Новости. Папа Римский Франциск "чрезвычайно позитивно" относится к возможному визиту в Белоруссию, заявил РИА Новости в четверг апостольский нунций (посол Ватикана) в Белоруссии архиепископ Габор Пинтер.
"Я живу и работаю в Минске уже полтора года. За это время я два раза разговаривал со Святым Отцом наедине о его возможном приезде в Беларусь. Он уверил меня в своей готовности, как только все условия будут благоприятными и все будет к этому готово… Могу подтвердить, что его отношение к возможному визиту… чрезвычайно позитивное", — отметил Пинтер.
"Папа Франциск очень хорошо знает Беларусь, также в международном контексте. Ему известно, что у этой страны есть длинная история, он хорошо знает белорусский народ, его радости и боль. Кроме того, понтифик хорошо знаком с актуальной социально-политической ситуацией в стране, и, конечно же, с присутствующей религиозной жизнью", — сказал посол Ватикана.
Официальный Минск неоднократно заявлял, что заинтересован в визите понтифика в Белоруссию. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил папу Римского Франциска посетить страну. Причем президент выступал с идеей о возможности встречи на территории республики глав Русской православной и Римско-католической церквей.