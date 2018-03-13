Московским евреям рассказали о связи квантовой физики с каббалой

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар призвал верующих не бояться того, что научные открытия могут указывать на ошибки в священном писании иудаизма – Торе.

В Москве состоялась презентация книги ученого Эдуарда Шифрина "От бесконечности до человека", посвященной соотношению научного знания с каббалой, мистическим направлением в иудаизме, которое пытается найти тайное знание в тексте Торы. Ученый полагает, что изучение Торы под углом науки позволит раскрыть в ней новые смыслы. Например, как отмечает он, ученые все чаще приходят к выводы, что в основе реальности лежит информация, а не энергия и материя.

"Не надо опасаться научного мышления, не надо бояться, что вдруг наука "докажет, что в Торе есть ошибки". Наука — тоже часть Бога, она может и должна помогать раскрывать Божественность в мире", — подчеркивает в свою очередь главный раввин России Берл Лазар.



Ранее израильские археологи обнаружили доказательства реального существования Рабби Шимона Бар-Иохая, который считается автором книги "Зоар" — главной книги каббалистического направления иудаизма.