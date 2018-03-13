В РПЦ осудили попытку православных активистов сорвать отпевание Табакова

Портрет актера и режиссера Олега Табакова в фойе Московского театра-студии под руководством Олега Табакова

Портрет актера и режиссера Олега Табакова в фойе Московского театра-студии под руководством Олега Табакова

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. В Русской православной церкви осудили намерение членов движения "Божья воля" сорвать отпевание Олега Табакова, дата и место которого пока неизвестна.

Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни. Похороны Табакова состоятся на Новодевичьем кладбище в четверг, 15 марта.

Глава движения "Божья воля" Людмила Есипенко на своей странице в соцсети "Вконтакте" сообщила, что организация намерена подать заявление на имя управляющего Центральным викариатством Москвы митрополиту Истринскому Арсению "с просьбой о неотпевании богохульника Табакова". Православное движение, утверждает она, недовольно репертуаром МХТ имени Чехова, в частности, спектаклем "Идеальный муж". В 2015 году активисты провели возле МХТ акцию протеста, положив перед входом в театр свиную голову.

"Некоторые "православные" активисты совсем потеряли связь с Евангелием. Сталина, значит, можно было отпевать, а Табакова нельзя?!", — написал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Табакова, отметив, что "почивший был продолжателем и хранителем лучших традиций отечественной артистической школы".