Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким художественного руководителя МХАТ имени Чехова Олега Табакова в связи с его кончиной.
"Патриарх Кирилл с печалью воспринял известие о кончине выдающегося деятеля искусства Олега Павловича Табакова. Он выражает свои соболезнования родным и близким заслуженного актера в связи с его кончиной. Предстоятель Русской церкви отмечает, что почивший был продолжателем и хранителем лучших традиций отечественной артистической школы", — сообщил РИА Новости глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.
"Милосердный Господь да вселит новопреставленного раба своего Олега во обителях небесных, простив ему согрешения вольные и невольные, и дарует утешение всем скорбящим о его кончине. Вечная память почившему", — приводит Волков слова патриарха Кирилла.