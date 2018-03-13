Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова

Портрет народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ им. Чехова и Табакерки Олега Табакова в холле МХТ им. А. П. Чехова. 12 марта 2018

Портрет народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ им. Чехова и Табакерки Олега Табакова в холле МХТ им. А. П. Чехова. 12 марта 2018

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким художественного руководителя МХАТ имени Чехова Олега Табакова в связи с его кончиной.

Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни. Похороны Табакова состоятся на Новодевичьем кладбище в четверг, 15 марта. Будут ли отпевать скончавшегося в православном храме, пока неизвестно.

"Патриарх Кирилл с печалью воспринял известие о кончине выдающегося деятеля искусства Олега Павловича Табакова. Он выражает свои соболезнования родным и близким заслуженного актера в связи с его кончиной. Предстоятель Русской церкви отмечает, что почивший был продолжателем и хранителем лучших традиций отечественной артистической школы", — сообщил РИА Новости глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.

"Милосердный Господь да вселит новопреставленного раба своего Олега во обителях небесных, простив ему согрешения вольные и невольные, и дарует утешение всем скорбящим о его кончине. Вечная память почившему", — приводит Волков слова патриарха Кирилла.