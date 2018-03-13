Антон Скрипунов, Алексей Михеев

За несколько недель до Пасхи христианский мир обычно начинает спорить, как именно в храме Гроба Господня появится Благодатный огонь: сойдет чудесным образом с небес или зажжется от спички в руках Иерусалимского патриарха. На этот раз большой скандал вызвали откровения армянского священника, сообщившего в интервью израильским журналистам, что все дело в "специальной лампаде". О том, почему Благодатный огонь разжигает нешуточные страсти среди верующих, — в материале РИА Новости.

Чудеса — не "на потеху"

"Остановите съемку, он лжет!" — в беседу армянского священника Самуила Агоняна с журналистами вмешивается греческий служитель храма, закрывая руками камеру. Но армянин продолжает рассказывать, как он трижды замечал, что патриарх зажигает связки восковых свечей от масляной лампады и ничего мистического в этом нет. "Бог творит чудеса, но не на потеху людям", — заключает собеседник израильского ТВ.

Церемония схождения Благодатного огня проходит в храме Гроба Господня ежегодно накануне православной Пасхи — в Великую субботу. Согласно наиболее распространенной версии, огонь загорается чудесным образом в результате молитв Иерусалимского патриарха и тысяч верующих внутри храма, в самом священном для христиан месте — Кувуклии, часовне, выстроенной над самим Гробом Господним (каменным ложем, где покоилось тело Христа после крестной смерти и погребения).

Однако есть и иные версии происхождения огня. Например, патриарх Иерусалимский якобы тайно проносит с собой зажигалку. Или же в Кувуклии спрятана лампада с готовым огнем еще за неделю до Пасхи. Либо, если верить некоторым преданиям, эта тайная лампада чудесным образом зажглась где-то в V веке и с тех пор священнослужители поддерживают ее горение — иными словами, Благодатный огонь действительно чудесным образом сходил, но лишь однажды.

"Что, если не чудо?"

Историк-востоковед Михаил Якушев с 2003 года ежегодно присутствует на церемонии. И не сомневается в том, что Благодатный огонь — чудо.

"Если бы это было не чудом, я бы даже сказал, не Божиим промыслом, то тогда я бы двадцать раз не участвовал в этом. Любой, кто попал на это событие, испытывает трепет, радость, восторг и постоянно стремится туда вновь, хотя это крайне сложно", — признается он.

А описать переживания во время церемонии иначе как словом "восторг", он не может. "Особенно когда сначала весь храм замирает в ожидании огня, и вот наконец он появляется", — добавляет Якушев.

Известный в Москве реаниматолог-иеромонах Феодорит (Сеньчуков) тоже не раз присутствовал в главном храме христианства в Великую субботу и категорически не согласен с версией отца Самуила Агоняна.

"Конечно, можно предположить, что этот огонь происходит из зажигалки Иерусалимского патриарха Феофила. Но на храмовых стенах перед схождением Огня возникают сполохи, причем в самых неожиданных местах, и описывались они задолго до изобретения фотовспышек. Своими глазами я видел, как сами собой внезапно возгораются свечи. И считаю невозможной популярную идею о том, что человек покупает их в лавке, идет в храм и непосредственно перед схождением Огня специально мажет их белым фосфором (легковоспламеняющимся веществом. — Прим. ред.) Благодатный огонь — это действительно чудо", — рассказывает отец Феодорит.

Примечательно, что в Кувуклию патриарх Иерусалимский заходит в одном полотняном подряснике. Чтобы было видно: он не проносит с собой спички или еще чего-либо, способного зажечь огонь. Затем дверь в часовню опечатывается в присутствии израильской полиции.

Другая история

В Армянской апостольской церкви вообще иначе смотрят на историю происхождения Святого огня.

Латинские и арабские источники упоминают о чуде самовозжигания лампад у Гроба Господня начиная с VII века. Армянская же церковь связывает традицию Благодатного огня со своим основателем — святым Григорием Просветителем, жившим гораздо раньше.

По учению Армянской церкви, Григорий, не считая себя достойным войти в Гроб Господень в Иерусалиме, отправился в окрестные пещеры и долго молился. В ответ на его молитву в субботу, за день до Пасхи, уже у Гроба чудесным образом зажглись все свечи и лампады. Именно после этого он был назван Просветителем.

Скандал перед Пасхой

Заявление представителя Армянской церкви о зажигании огня в Кувуклии банально от горящей лампады вызвало негативную реакцию в России, где торжественное принесение Благодатного огня на ночное пасхальное богослужение уже много лет считается одним из кульминационных моментов празднования Воскресения Христова. Так, пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков прямо оставил сказанное "на совести священнослужителей Армянской церкви". А замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал поступок Агоняна неприемлемым.

"У нас, когда весь православный мир готовится к Пасхе, вызывают большое разочарование попытки скандализировать тему схождения Благодатного огня. Для всего православного мира это духовное событие, в котором участвуют миллионы верующих. Намерение скомпрометировать эту многовековую традицию неприемлемо и имеет своим косвенным результатом нарушение молитвенного состояния, в котором православные верующие пребывают во время приготовления к светлому празднику Воскресения Христова", — подчеркнул Кипшидзе.

Однако нынешнему скандалу не стоит удивляться, считает востоковед Михаил Якушев. Все дело в обиде — Святая земля, увы, не способна вместить всех христиан, вот они и спорят друг с другом. Особенно если дело доходит до присутствия и служения в самом святом для христианского мира месте — у Гроба Господня.

"Когда я работал там дипломатом, патриарх Диодор допускал присутствие армянского священника в приделе Ангела (часть Кувуклии в храме Гроба Господня. — Прим. ред.). И это в Армянской церкви восприняли как устоявшуюся традицию. Но после смерти Диодора в 2000 году, при патриархе Иринее, представителей Армянской церкви вновь перестали туда пускать, что вызывало столкновения вплоть до драки", — вспоминает Якушев.

Как известно, Восток — дело тонкое. Буквально пару недель назад христианские конфессии Иерусалима единодушно устроили "забастовку" против израильских властей, закрыв храм Гроба Господня на три дня. И вот уже христиане темпераментно ссорятся друг с другом из-за Благодатного огня. Впрочем, история неоднократно доказывала: на праздник Пасхи верующие будут обниматься.