Армянский священник прокомментировал заявления о Благодатном огне

ЕРЕВАН, 12 мар – РИА Новости. Служитель Иерусалимской Армянской патриархии архимандрит Гевонд считает искусственным ажиотаж вокруг заявления армянского священника о тайне схождения Благодатного огня.
"Мы никогда не объявляли, что огонь сходит с небес. Да такие чудеса были, но они происходили всенародно", — сказал архимандрит Гевонд РИА Новости.
По его словам, армянская церковь связывает традицию Благодатного огня с основателем церкви Святым Григорием Просветителем. По преданию, не считая себя достойным войти в Гроб Господень в Иерусалиме, Григорий Просветитель пошел в пещеры и долго молился. В субботу за день до Пасхи он вошел в Гроб Господень, где чудесным образом зажглись все свечи и лампады, после чего он назвался Просветителем. Сегодня в том месте, где он молился, стоит Армянская Церковь, пояснил архимандрит Гевонд.
"Мы считаем огонь Благодатным, потому что молитвами Григория Просветителя сходит благодать, могут быть чудеса, исцеляться больные", — отметил священник. Он добавил, что отец Самуел "участвовал вместе с греческим патриархов (в церемонии — ред.) и сам зажигал огонь от лампад".
Иерусалимская патриархия — автономная патриархия Армянской апостольской церкви, признающая духовный авторитет Католикоса всех армян. Резиденция патриарха находится в Армянском квартале Старого города.