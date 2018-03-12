В РПЦ рассказали о "скандализировании" темы Благодатного огня

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Заместитель руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал высказывания армянского священника Самуила Агояна о схождении Благодатного огня неприемлемым нарушением "молитвенного состояния" миллионов православных верующих перед Пасхой.
"У нас, когда весь православный мир готовится к Пасхе, вызывают большое разочарование попытки скандализировать тему схождения Благодатного огня. Для всего православного мира оно является духовным событием, в котором участвуют многие миллионы верующих. Намерение скомпрометировать эту многовековую традицию неприемлемо и имеет своим косвенным результатом нарушение молитвенного состояния, в котором православные верующие пребывают во время приготовления к светлому празднику Воскресения Христова", — подчеркнул Кипшидзе.
Пресс-секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон Головко пока не стал комментировать РИА Новости высказывания армянского священнослужителя о том, что православные патриархи "зажигают связки восковых свечей от масляной лампады" и ничего мистического в Благодатном огне нет.