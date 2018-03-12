В РПЦ рассказали о "скандализировании" темы Благодатного огня

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Заместитель руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал высказывания армянского священника Самуила Агояна о схождении Благодатного огня неприемлемым нарушением "молитвенного состояния" миллионов православных верующих перед Пасхой.

В понедельник ряд СМИ сообщили о том, что во время записи репортажа для одного из израильских телеканалов священник Армянской апостольской церкви Самуил Агоян опроверг чудесное происхождение Благодатного огня. Как верят христиане, он зажигается сам собой перед праздником Пасхи в иерусалимском храме Гроба Господня.

"У нас, когда весь православный мир готовится к Пасхе, вызывают большое разочарование попытки скандализировать тему схождения Благодатного огня. Для всего православного мира оно является духовным событием, в котором участвуют многие миллионы верующих. Намерение скомпрометировать эту многовековую традицию неприемлемо и имеет своим косвенным результатом нарушение молитвенного состояния, в котором православные верующие пребывают во время приготовления к светлому празднику Воскресения Христова", — подчеркнул Кипшидзе.

Пресс-секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон Головко пока не стал комментировать РИА Новости высказывания армянского священнослужителя о том, что православные патриархи "зажигают связки восковых свечей от масляной лампады" и ничего мистического в Благодатном огне нет.