В Исландии православные и католики выступили против эвтаназии

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Римско-католический епископ Рейкьявика Давид (Тенсер) и настоятель православного Свято-Николаевского ставропигиального прихода в Рейкьявике протоиерей Тимофей Золотуский совместно выступили против эвтаназии накануне обсуждения этой темы в парламенте Исландии, сообщили РИА Новости в православном приходе.
"Мы не можем ни в коем случае одобрить такие действия, так как они нарушают законы природы и противоречат главным заповедям христианства", — говорится в письме.
Авторы письма также выразили надежду, что обсуждение эвтаназии не будет включено в повестку дня парламента Исландии.
"Во время встречи предстоятели двух церквей договорились о совместной поддержке традиционных и непреходящих христианских нравственных ценностей, а также заявили о недопустимости эвтаназии, абортов и однополых союзов", — напомнили в приходе.