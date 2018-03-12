В Исландии православные и католики выступили против эвтаназии

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Римско-католический епископ Рейкьявика Давид (Тенсер) и настоятель православного Свято-Николаевского ставропигиального прихода в Рейкьявике протоиерей Тимофей Золотуский совместно выступили против эвтаназии накануне обсуждения этой темы в парламенте Исландии, сообщили РИА Новости в православном приходе.

Они подписали и направили в парламент Исландии совместное письмо, в котором выразили общую позицию по вопросу эвтаназии. В письме подчеркивается, что умертвить кого-либо или помочь кому-то убить самого себя не является ни хорошей смертью ("эвтаназией"), ни помощью при смерти ("помощью тому, кто умирает"), а преступным действием.

"Мы не можем ни в коем случае одобрить такие действия, так как они нарушают законы природы и противоречат главным заповедям христианства", — говорится в письме.

Авторы письма также выразили надежду, что обсуждение эвтаназии не будет включено в повестку дня парламента Исландии.

Как отметили в православном Свято-Николаевском ставропигиальном приходе в Рейкьявике, совместное заявление свидетельствует о "претворении в практическую плоскость итогов встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском в Гаване", состоявшейся 12 февраля 2016 года.

"Во время встречи предстоятели двух церквей договорились о совместной поддержке традиционных и непреходящих христианских нравственных ценностей, а также заявили о недопустимости эвтаназии, абортов и однополых союзов", — напомнили в приходе.