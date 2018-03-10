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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Вытащить из ада": вещие сны и явления умерших в трактовке Церкви

08:0010.03.2018
(обновлено: 08:08 10.03.2018)
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© РИА Новости / Егор ЕремовПерейти в фотобанкПосещение кладбищ в день РадоницыПосещение кладбищ в день Радоницы
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 10 мар  РИА Новости, Сергей Стефанов. По субботам в Великий пост в храмах молящихся особенно много — это дни общецерковного поминовения усопших. Каждый верующий призывается к усиленной молитве об умерших родственниках, близких, знакомых и обо всех когда-либо скончавшихся православных христианах. Подробнее об этой традиции, восходящей еще к первому веку и получившей в народе название "родительская суббота", — в материале РИА Новости.

"Человека можно из ада вытащить"

Христиане верят, что после смерти нельзя повлиять на уготованную по итогам земной жизни участь. На это способны только молитвы Церкви и людей, ныне живущих.

Православные верующие на Божественной литургии в праздник Казанской иконы Божией Матери
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"На суд последнего дня": наступает время подготовки к Великому посту
"Зачем нужно молиться за умерших? Состояние души человека может измениться, потому что кому-то он дорог и нужен… Человек же свободен: каким хотел стать, таким и стал. Но там он уже беспомощен. Однако мы молимся за умерших в храме, чтобы они очистились от своих грехов", — объясняет настоятель Преображенского храма поселка Нудоль Клинского района Подмосковья протоиерей Аркадий Штейнберг.

По образному выражению святителя Феофана Затворника, умершие нуждаются в молитвах "как бедный в куске хлеба и чаше воды". 

Кроме личной и общей молитвы, верующие раздают милостыню и совершают добрые дела в память о тех, кого уже нет. В ответ на заботу родных и близких умершие молятся за живых — это обратная связь. Таким образом земная и небесная Церкви общаются, считают христиане.

"Старец Иосиф Ватопедский на Афоне говорил о необходимости молиться за умерших. Потому что молитва, какой бы слабой или несовершенной она ни была, способна вытащить человека из ада. Он знал, о чем говорил. Молитва творит чудеса. А если люди собираются и вместе молятся об усопших, это дает большую силу", — отмечает отец Аркадий.

"Почти никаким снам верить нельзя"

Церковное предание хранит множество примеров, когда умершие являлись во сне или даже наяву своим близким с просьбой помянуть их на Божественной литургии, заказать панихиду или совершить в память о них дело милосердия.

В знаменитых "Четьих минеях" (книге житий) святителя Димитрия Ростовского есть такой эпизод. Святая IX века преподобная игуменья Афанасия перед смертью завещала сестрам своего монастыря кормить нищих в память о ней до сорока дней. Но насельницы приглашали обездоленных на трапезы лишь десять дней, а затем забыли о наказе. 

Патриаршее служение в Прощеное воскресенье
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прощеное воскресенье: как возникла уникальная традиция перед Великим постом
Тогда она явилась некоторым сестрам и напомнила им, что добрые дела, которые творятся за душу скончавшегося человека до 40 дней, "умилостивляют Бога". Если человек этот был грешник, Бог прощает его проступки, если праведник — милостыня ради него "служит ко спасению благотворителям".

Ряд свидетельств приводил в своих воспоминаниях о 1920-х годах настоятель московской церкви при Иверской общине сестер милосердия протоиерей Константин Ровинский. Очень близкий ему глубоко верующий человек никогда не молился за некую высокопоставленную даму, которую он считал главной виновницей бед, обрушившихся на Россию. Не молился, и узнав о ее трагической кончине. Вскоре эта женщина приснилась ему и, подавая две просфоры, сказала: "Зачем вы не молитесь за меня? Мы все здесь так нуждаемся в ваших молитвах".

Другой человек рассказывал Ровинскому, что как-то, переписывая синодик (списки имен людей для поминовения. — Прим. ред.), он пропустил имя одного умершего епископа, который был в прекрасных отношениях с его отцом, отпевал его мать и благословил его самого на брак. Через несколько месяцев этот архиерей явился ему во сне и сказал: "Отчего вы перестали молиться за меня? Я вас знал ребенком и так любил".

Священнослужители, однако, всегда подчеркивают, что ко всему этому нужно относиться с духовным рассуждением и большой осторожностью.

Глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Митрополит Иларион: смысл некоторых слов Христа открылся только со временем
"Митрополиту Московскому Филарету (Дроздову), когда он был уже в довольно пожилом возрасте, явился его отец, очень благочестивый, и сказал ему: "Помни 19-е число". Митрополит не то чтобы поверил этому, а просто принял к сведению и каждый месяц готовился к смерти. Через семь месяцев он умер — 19 ноября (1867 года. — Прим. ред.). Но вообще, никаким снам верить нельзя", — отмечает протоиерей Аркадий Штейнберг.

По его словам, прислушиваться к снам можно, только если они зовут на покаяние, так или иначе побуждают человека изменить жизнь к лучшему. Все прочее вполне может быть от лукавого — разбирая сны, очень легко ошибиться и даже впасть в прелесть. Если сновидения сильно запали в душу, самое лучшее и надежное средство — посоветоваться со священником.

"Молимся обо всех"

По уставу поминать усопших принято почти каждую субботу, и священники служат заупокойную. Поминать умерших принято также на третий, девятый и сороковой день по их кончине — когда душа человека поклоняется Богу и ожидает Его суда над собой. На сороковой день заказывают сорокоусты. Многие верующие отмечают и годовщину смерти как день рождения человека в новой жизни.

Но есть и особенные дни в году, когда Церковь возносит молитвы за всех "от века почивших православных христиан". Это две Вселенские родительские субботы — Троицкая, мясопустная (накануне воскресенья, посвященного Страшному суду), Димитриевская суббота (поминовение воинов), а также Радоница (девятый день после Пасхи). 

Прихожанка в храме. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу
Насельник Сретенского монастыря иеромонах Иов (Гумеров) объясняет: "Бог благословил и освятил день седьмой, в который "почил от всех дел Своих". У евреев суббота (шаббат) — время праздничного покоя. Для христиан седьмым праздничным днем, завершающим неделю, стал день воскресения Спасителя мира. Воскресенье — день молитвы в храме за литургией и благочестивого отдыха. Суббота же — символ радостного покоя в Царстве Небесном".

Чаще всего родительские субботы выпадают на Великий пост — это вторая, третья и четвертая субботы "Святой Четыредесятницы". Дело в том, что в этот календарный период Церковь не совершает обычных ежедневных поминальных служб (панихид, литий) и полных Божественных литургий с приношением бескровных жертв за умерших. В восполнение этого и было установлено особое, усиленное моление три субботы подряд о тех, чей земной путь завершился. 

Главное же в том, что многодневный пост — время активного благотворения ближним, причем не только живым, но и умершим. Собираясь в эти дни на общую молитву, христиане пытаются на деле исполнить главную заповедь основателя Церкви Иисуса Христа — "Любите друг друга".

"Мы молимся об усопших, но родительские субботы — особенные дни, когда мы молимся обо всех", — заключает протоиерей Аркадий Штейнберг.

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