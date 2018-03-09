Алексей Михеев

"Стойте, зачем вы здесь? Тут нигде нельзя ходить!" Как только мы вышли из дверей президентского дворца, трое полицейских уже бежали к нам. "Это русские, пусть…" — сказал офицер, изучив документы. Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Болгарию, приуроченный к 140-летию освобождения страны от османского ига, актуализировал вопрос: остаемся ли мы братьями, несмотря на политические разногласия? О чувствах болгар к России, почему замолчали поездку предстоятеля Русской церкви и чем православные байкеры отличаются от своих собратьев — в материале РИА Новости.

Первое, что бросается в глаза, — беспрецедентное количество полиции. Шипка, где стоит монумент Свободы, окружена тройным кордоном силовиков. Для охраны патриарха Кирилла власти Болгарии задействовали даже пограничников. За несколько дней до визита национальная служба по борьбе с экстремизмом обнаружила в интернете несколько десятков постов с угрозами в его адрес. В результате сотни болгар, желавших поучаствовать в торжествах, преодолевали многокилометровый подъем пешком.

"В социальных сетях действительно было много угроз. Думаю, писали те, кому заплатили. Есть люди, которые получают деньги за это. Как только им перестают платить, они хвалят Россию", — говорит Денчо Златанов, президент мотоклуба "Ночные волки — София".

Политики и народ

В воскресенье два патриарха — предстоятели Русской и Болгарской церквей — возглавили торжественное богослужение в храме Александра Невского в самом центре болгарской столицы. Патриарший кафедральный собор был построен в 1912 году в память о русских воинах, павших при освобождении Болгарии. Фрески и иконы писали великие художники Васнецов, Корин и Бруни. Сейчас он нуждается в срочном ремонте, но деньги на реставрацию болгарские власти выделять не спешат. Молятся примерно сто прихожан плюс полсотни журналистов. Разница с Россией, где патриаршие службы неизменно проходят в переполненных храмах, бросается в глаза сразу.

"Болгарские СМИ не популяризировали это мероприятие, а драконовские меры безопасности отсеяли очень много людей. Когда привозят какую-нибудь почитаемую икону, например, с Афона, об этом несколько дней говорят по телевизору, выстраиваются большие очереди и днем и ночью. А сейчас, посмотрите — никто не анонсировал такое событие", — недоумевает Денчо.

Но он попросил непременно написать, что болгары, несмотря на проевропейскую политику руководства страны, всей душой — с Россией. Патриарх Кирилл несколько раз за время своей поездки подчеркнул "глубокую и настоящую" связь двух народов и напомнил, что именно болгарские миссионеры, ученики Кирилла и Мефодия, принесли христианство на Русь. По словам предстоятеля Русской церкви, освобождение Болгарии от турок — "возвращение исторического долга".

"Это очень важные для болгарского народа слова. Надеюсь, что наши СМИ отразят это. Нет никакой политики, просто мы вместе с девятого века", — горячо говорит Златанов.

Заказ на негатив

Незадолго до визита российское телевидение снимало в Болгарии сюжет об осквернении памятников советским воинам. Чаще всего такие действия совершаются накануне церемоний возложения венков в памятные даты: День защитника Отечества, День Победы, вступления Советской армии на территорию Болгарии. Только в прошлом году зафиксированы три случая посягательств на памятник Советской армии и один — в отношении монумента советскому воину-освободителю, знаменитому "Алеше", накануне чествования 60-летней годовщины мемориала. "Ночные волки" отмыли залитый краской памятник.

"Наши журналисты опросили прохожих, как они относятся к случившемуся. Молодой человек ответил, что памятник братской Советской армии осквернять нельзя, и интервью тут же прервали. Другой пожилой человек перешел на русский язык и сказал, что Россия — братская страна. После этого они зачехлили камеры и микрофоны и уехали", — недоумевает президент болгарских "Ночных волков".

Учиться у России

Он абсолютно уверен в том, что 80 процентов болгар — за дружбу с Россией, и даже знает нескольких людей из правительства, настроенных пророссийски: недаром несколько лет проработал в Европарламенте. "Но у членов нашего правительства работа такая: мы — Европейский союз, вот и делаем, что приказывают. К сожалению, и в России есть немало сил, утверждающих, что болгары не любят Россию. Это неправда", — констатирует Златанов.

Мотоклуб "Ночные волки — София" основан недавно, после знаменитого европейского турне российских байкеров во главе с Хирургом — Александром Залдостановым. В них бросали камни, поливали дороги маслом, не пропускали через границы. Болгарские байкеры усмотрели в этом безобразии политический заказ, поддержали россиян и прониклись их идеями.

© Фото : предоставлено пресс-службой мото-клуба "Ночные волки" Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (Хирург) © Фото : предоставлено пресс-службой мото-клуба "Ночные волки" Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (Хирург)

"Простые люди путешествуют на байках. Никто, кроме политиков, не заметил, что они приехали в Болгарию. А потом мы узнали, чем занимаются "Ночные волки" в России — посещают церкви, помогают детским садам, ухаживают за инвалидами. Нам это понравилось, и мы делаем то же самое в Болгарии", — рассказывает байкер.

Когда Денчо увидел, с каким радушием, несмотря на все препоны, россиян встречали в Софии, как тысячи людей называли их "братушками", он понял, что в Болгарии тоже нужно создать клуб "Ночные волки".

"Ждем открытой двери"

"Члены других клубов просто разъезжают на мотоциклах, ходят по ресторанам, пьют, после чего без сомнений садятся за руль — в общем, живут в свое удовольствие. А мы возим цветы к памятникам героям Русско-турецкой войны, Балканской войны, Второй мировой. Хотим показать, что нужно хранить историю страны и чтить память тех, кто отдал жизнь за Болгарию. Нас везде хорошо принимают, потому что мы делаем реальные вещи. Когда я был обычным байкером, думал только о пиве и бензине", — смеется он.

Не так давно правительство Болгарии облегчило процедуру получения туристических виз для россиян. Теперь нужен минимальный пакет документов, а количество отказов почти равно нулю. Но, к сожалению, российские власти не спешат порадовать болгар ответными шагами.

"А ведь мы ждем этого. У нас бедная страна, а виза стоит 200 евро, самолет тоже дорог. У тех, кто хочет посетить Россию, просто нет таких денег. Здорово, если бы вы сделали простой и прекрасный политический ход — открыли двери бесплатно. Мы сразу приедем", — Денчо просит меня обязательно изложить эту просьбу.

А еще болгарским байкерам очень нужен паром, чтобы ездить на ежегодное красочное байк-шоу в Севастополь. После событий на Украине они вынуждены либо огибать половину Европы, либо плыть в Грузию и оттуда на мотоциклах добираться в Крым через Кавказский хребет и знаменитый своими очередями контрольный пункт "Верхний Ларс". Единственный паром, который ходит из Болгарии в Россию, предназначен только для фур — прочих пассажиров пограничники в Новороссийске пока оформлять не готовы.

"Расскажите, что болгары не отказались от России и любят ее. Мы скоро снова подружимся. Нас разделяет только политика. Есть большой брат и маленький. Бывает, младший оказывается сильнее и богаче, но не сейчас. Сегодня в России настоящее руководство, и оно знает, что делать, как и когда", — уверенно заключает байкер.