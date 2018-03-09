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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Мы ждем Россию": байкеры Болгарии мечтают о пароме в Крым

08:0009.03.2018
(обновлено: 08:51 09.03.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРуль мотоцикла. Архивное фотоРуль мотоцикла. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алексей Михеев

"Стойте, зачем вы здесь? Тут нигде нельзя ходить!" Как только мы вышли из дверей президентского дворца, трое полицейских уже бежали к нам. "Это русские, пусть…" — сказал офицер, изучив документы. Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Болгарию, приуроченный к 140-летию освобождения страны от османского ига, актуализировал вопрос: остаемся ли мы братьями, несмотря на политические разногласия? О чувствах болгар к России, почему замолчали поездку предстоятеля Русской церкви и чем православные байкеры отличаются от своих собратьев  в материале РИА Новости.

Визит патриарха Кирилла в Болгарию. День второй
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Патриархи Болгарии и России благословили рисунки детей по случаю праздника
Первое, что бросается в глаза, — беспрецедентное количество полиции. Шипка, где стоит монумент Свободы, окружена тройным кордоном силовиков. Для охраны патриарха Кирилла власти Болгарии задействовали даже пограничников. За несколько дней до визита национальная служба по борьбе с экстремизмом обнаружила в интернете несколько десятков постов с угрозами в его адрес. В результате сотни болгар, желавших поучаствовать в торжествах, преодолевали многокилометровый подъем пешком.

"В социальных сетях действительно было много угроз. Думаю, писали те, кому заплатили. Есть люди, которые получают деньги за это. Как только им перестают платить, они хвалят Россию", — говорит Денчо Златанов, президент мотоклуба "Ночные волки — София".

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПразднование 140-летия освобождения Болгарии от османского ига
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Празднование 140-летия освобождения Болгарии от османского ига

Политики и народ

В воскресенье два патриарха — предстоятели Русской и Болгарской церквей — возглавили торжественное богослужение в храме Александра Невского в самом центре болгарской столицы. Патриарший кафедральный собор был построен в 1912 году в память о русских воинах, павших при освобождении Болгарии. Фрески и иконы писали великие художники Васнецов, Корин и Бруни. Сейчас он нуждается в срочном ремонте, но деньги на реставрацию болгарские власти выделять не спешат. Молятся примерно сто прихожан плюс полсотни журналистов. Разница с Россией, где патриаршие службы неизменно проходят в переполненных храмах, бросается в глаза сразу.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественной церемонии, посвященной 140-й годовщине освобождения Болгарии от османского ига. 3 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл рассказал о живой традиции болгарского православия
"Болгарские СМИ не популяризировали это мероприятие, а драконовские меры безопасности отсеяли очень много людей. Когда привозят какую-нибудь почитаемую икону, например, с Афона, об этом несколько дней говорят по телевизору, выстраиваются большие очереди и днем и ночью. А сейчас, посмотрите — никто не анонсировал такое событие", — недоумевает Денчо.

Но он попросил непременно написать, что болгары, несмотря на проевропейскую политику руководства страны, всей душой — с Россией. Патриарх Кирилл несколько раз за время своей поездки подчеркнул "глубокую и настоящую" связь двух народов и напомнил, что именно болгарские миссионеры, ученики Кирилла и Мефодия, принесли христианство на Русь. По словам предстоятеля Русской церкви, освобождение Болгарии от турок — "возвращение исторического долга".

"Это очень важные для болгарского народа слова. Надеюсь, что наши СМИ отразят это. Нет никакой политики, просто мы вместе с девятого века", — горячо говорит Златанов. 

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВизит патриарха Кирилла в Болгарию. День третий
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Визит патриарха Кирилла в Болгарию. День третий

Заказ на негатив

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Патриарх Кирилл помолился об освободителях Болгарии на горе Шипка
Незадолго до визита российское телевидение снимало в Болгарии сюжет об осквернении памятников советским воинам. Чаще всего такие действия совершаются накануне церемоний возложения венков в памятные даты: День защитника Отечества, День Победы, вступления Советской армии на территорию Болгарии. Только в прошлом году зафиксированы три случая посягательств на памятник Советской армии и один — в отношении монумента советскому воину-освободителю, знаменитому "Алеше", накануне чествования 60-летней годовщины мемориала. "Ночные волки" отмыли залитый краской памятник.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПамятник советскому солдату-освободителю "Алёша" в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник советскому солдату-освободителю "Алёша" в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик

"Наши журналисты опросили прохожих, как они относятся к случившемуся. Молодой человек ответил, что памятник братской Советской армии осквернять нельзя, и интервью тут же прервали. Другой пожилой человек перешел на русский язык и сказал, что Россия  — братская страна. После этого они зачехлили камеры и микрофоны и уехали", — недоумевает президент болгарских "Ночных волков".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественной церемонии, посвященной 140-й годовщине освобождения Болгарии от османского ига. 3 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриархи Московский и Болгарский спели славу русским воинам на Шипке
Он абсолютно уверен в том, что 80 процентов болгар — за дружбу с Россией, и даже знает нескольких людей из правительства, настроенных пророссийски: недаром несколько лет проработал в Европарламенте. "Но у членов нашего правительства работа такая: мы — Европейский союз, вот и делаем, что приказывают. К сожалению, и в России есть немало сил, утверждающих, что болгары не любят Россию. Это неправда", — констатирует Златанов.

Учиться у России

Мотоклуб "Ночные волки — София" основан недавно, после знаменитого европейского турне российских байкеров во главе с Хирургом —  Александром Залдостановым. В них бросали камни, поливали дороги маслом, не пропускали через границы. Болгарские байкеры усмотрели в этом безобразии политический заказ, поддержали россиян и прониклись их идеями.

© Фото : предоставлено пресс-службой мото-клуба "Ночные волки"Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (Хирург)
© Фото : предоставлено пресс-службой мото-клуба "Ночные волки"
Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (Хирург)

"Простые люди путешествуют на байках. Никто, кроме политиков, не заметил, что они приехали в Болгарию. А потом мы узнали, чем занимаются "Ночные волки" в России — посещают церкви, помогают детским садам, ухаживают за инвалидами. Нам это понравилось, и мы делаем то же самое в Болгарии", — рассказывает байкер.

Когда Денчо увидел, с каким радушием, несмотря на все препоны, россиян встречали в Софии, как тысячи людей называли их "братушками", он понял, что в Болгарии тоже нужно создать клуб "Ночные волки". 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время божественной литургии в кафедральном соборе князя Александра Невского в Софии. 4 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх напомнил, чем рисковала Россия, освобождая Болгарию от османов
"Члены других клубов просто разъезжают на мотоциклах, ходят по ресторанам, пьют, после чего без сомнений садятся за руль — в общем, живут в свое удовольствие. А мы возим цветы к памятникам героям Русско-турецкой войны, Балканской войны, Второй мировой. Хотим показать, что нужно хранить историю страны и чтить память тех, кто отдал жизнь за Болгарию. Нас везде хорошо принимают, потому что мы делаем реальные вещи. Когда я был обычным байкером, думал только о пиве и бензине", — смеется он.

"Ждем открытой двери"

Не так давно правительство Болгарии облегчило процедуру получения туристических виз для россиян. Теперь нужен минимальный пакет документов, а количество отказов почти равно нулю. Но, к сожалению, российские власти не спешат порадовать болгар ответными шагами.

"А ведь мы ждем этого. У нас бедная страна, а виза стоит 200 евро, самолет тоже дорог. У тех, кто хочет посетить Россию, просто нет таких денег. Здорово, если бы вы сделали простой и прекрасный политический ход — открыли двери бесплатно. Мы сразу приедем", — Денчо просит меня обязательно изложить эту просьбу.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит во время божественной литургии в кафедральном соборе князя Александра Невского в Софии. 4 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл осудил попытки замолчать роль России в освобождении болгар
А еще болгарским байкерам очень нужен паром, чтобы ездить на ежегодное красочное байк-шоу в Севастополь. После событий на Украине они вынуждены либо огибать половину Европы, либо плыть в Грузию и оттуда на мотоциклах добираться в Крым через Кавказский хребет и знаменитый своими очередями контрольный пункт "Верхний Ларс". Единственный паром, который ходит из Болгарии в Россию, предназначен только для фур — прочих пассажиров пограничники в Новороссийске пока оформлять не готовы.   

"Расскажите, что болгары не отказались от России и любят ее. Мы скоро снова подружимся. Нас разделяет только политика. Есть большой брат и маленький. Бывает, младший оказывается сильнее и богаче, но не сейчас. Сегодня в России настоящее руководство, и оно знает, что делать, как и когда", — уверенно заключает байкер.

Русские герои: история подвига на Шипке
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЦелью Русско-турецкой войны 1877-1878 годов стала защита христиан, угнетаемых Османской империей. Шипкинский перевал был последней преградой перед столицей Османской империи, Константинополем, и стал стратегически важной точкой для турецкой и российской армий.

На фото: триптих "Молитва", изображающий генерала Ф. Ф. Радецкого и собирательный образ русского воина. Григорова Елизавета, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.Молитва, Григорова Елизавета
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Целью Русско-турецкой войны 1877-1878 годов стала защита христиан, угнетаемых Османской империей. Шипкинский перевал был последней преградой перед столицей Османской империи, Константинополем, и стал стратегически важной точкой для турецкой и российской армий.

На фото: триптих "Молитва", изображающий генерала Ф. Ф. Радецкого и собирательный образ русского воина. Григорова Елизавета, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ июле 1877 года Шипку заняли русские войска и болгарские ополченцы, их целью была защита перевала вплоть до взятия основными силами армии города Плевны, после чего планировалось перейти к наступлению на турецкую столицу.

На фото: работа "В Балканах" изображает русских солдат на Шипкинском перевале. Ершова Мария, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.«В Балканах», Ершова Мария
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В июле 1877 года Шипку заняли русские войска и болгарские ополченцы, их целью была защита перевала вплоть до взятия основными силами армии города Плевны, после чего планировалось перейти к наступлению на турецкую столицу.

На фото: работа "В Балканах" изображает русских солдат на Шипкинском перевале. Ершова Мария, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковБой за Плевну перешел в длительную осаду города, и несколько тысяч солдат, оставленных для обороны Шипки, стали мишенью для многочисленной армии Сулеймана-паши, желающего вернуть контроль над перевалом.

На фото: картина "В засаде" посвящена обороне Шипкинского перевала русскими и болгарскими воинами. Гусева Анастасия, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.В засаде, Гусева Анастасия
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Бой за Плевну перешел в длительную осаду города, и несколько тысяч солдат, оставленных для обороны Шипки, стали мишенью для многочисленной армии Сулеймана-паши, желающего вернуть контроль над перевалом.

На фото: картина "В засаде" посвящена обороне Шипкинского перевала русскими и болгарскими воинами. Гусева Анастасия, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвгуст 1877 года ознаменован ожесточенными боями за Шипку. Шесть дней русские и болгары отстаивали власть над перевалом, отражая удары турецких войск.

На фото: картина "Битва при Шипке". Алексеева Софья, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.Битва при Шипке, Алексеева Софья
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Август 1877 года ознаменован ожесточенными боями за Шипку. Шесть дней русские и болгары отстаивали власть над перевалом, отражая удары турецких войск.

На фото: картина "Битва при Шипке". Алексеева Софья, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковС осени отряды на Шипке подвергались редким атакам со стороны турок, но положение русских и болгарских солдат было плачевным из-за суровых погодных условий.

На фото: работа "В окопе" — о трудностях солдат, оборонявших Шипку в зимние морозы. Ивлева Олеся, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.В окопе, Ивлева Олеся
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
С осени отряды на Шипке подвергались редким атакам со стороны турок, но положение русских и болгарских солдат было плачевным из-за суровых погодных условий.

На фото: работа "В окопе" — о трудностях солдат, оборонявших Шипку в зимние морозы. Ивлева Олеся, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗа три с лишним месяца "Шипкинского сидения" — пассивной обороны перевала — жертвами болезней и обморожений стали более девяти тысяч человек.

На фото: на полотне "Шипка. 1877" изображен изнурительный дозор, который несли защитники Шипки. Гудович Наталья, Москва, МГАХИ им. В. И. Сурикова, 2018 г.Шипка. 1877, Гудович Наталья
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
За три с лишним месяца "Шипкинского сидения" — пассивной обороны перевала — жертвами болезней и обморожений стали более девяти тысяч человек.

На фото: на полотне "Шипка. 1877" изображен изнурительный дозор, который несли защитники Шипки. Гудович Наталья, Москва, МГАХИ им. В. И. Сурикова, 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ декабре осада Плевны увенчалась успехом, и русская армия под началом генералов Скобелева, Радецкого и Святополк-Мирского начала наступление на противника у Шипкинского перевала.

На фото: работа "Белый генерал" изображает М. Д. Скобелева и его армию в ожидании боя. Шестакова Мария, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.Белый генерал, Шестакова Мария
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В декабре осада Плевны увенчалась успехом, и русская армия под началом генералов Скобелева, Радецкого и Святополк-Мирского начала наступление на противника у Шипкинского перевала.

На фото: работа "Белый генерал" изображает М. Д. Скобелева и его армию в ожидании боя. Шестакова Мария, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПоследовавшее сражение у Шипки и Шейново 24-28 декабря 1877 года предопределило ход войны: благодаря победе русских войск над армией Вессель-паши, был открыт путь на Константинополь. В результате переговоров России и Османской империи был подписан Сан-Стефанский мирный договор.

На фото: картина "Убиенные", Михайлов Максим, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2016 г.Убиенные, Михайлов Максим
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Последовавшее сражение у Шипки и Шейново 24-28 декабря 1877 года предопределило ход войны: благодаря победе русских войск над армией Вессель-паши, был открыт путь на Константинополь. В результате переговоров России и Османской империи был подписан Сан-Стефанский мирный договор.

На фото: картина "Убиенные", Михайлов Максим, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2016 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ Болгарии по-прежнему чтят память русских воинов, отдавших жизни за независимость братского народа. Оборона Шипки стала символом освобождения Болгарии после пятисот лет неволи.

На фото: диорама "Вечная память" с мемориалом в память погибших воинов – памятником Свободы на перевале Шипка. Акишина София, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.Вечная память, Акишина София
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В Болгарии по-прежнему чтят память русских воинов, отдавших жизни за независимость братского народа. Оборона Шипки стала символом освобождения Болгарии после пятисот лет неволи.

На фото: диорама "Вечная память" с мемориалом в память погибших воинов – памятником Свободы на перевале Шипка. Акишина София, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
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