Алексей Михеев
"Стойте, зачем вы здесь? Тут нигде нельзя ходить!" Как только мы вышли из дверей президентского дворца, трое полицейских уже бежали к нам. "Это русские, пусть…" — сказал офицер, изучив документы. Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Болгарию, приуроченный к 140-летию освобождения страны от османского ига, актуализировал вопрос: остаемся ли мы братьями, несмотря на политические разногласия? О чувствах болгар к России, почему замолчали поездку предстоятеля Русской церкви и чем православные байкеры отличаются от своих собратьев — в материале РИА Новости.
"В социальных сетях действительно было много угроз. Думаю, писали те, кому заплатили. Есть люди, которые получают деньги за это. Как только им перестают платить, они хвалят Россию", — говорит Денчо Златанов, президент мотоклуба "Ночные волки — София".
Политики и народ
В воскресенье два патриарха — предстоятели Русской и Болгарской церквей — возглавили торжественное богослужение в храме Александра Невского в самом центре болгарской столицы. Патриарший кафедральный собор был построен в 1912 году в память о русских воинах, павших при освобождении Болгарии. Фрески и иконы писали великие художники Васнецов, Корин и Бруни. Сейчас он нуждается в срочном ремонте, но деньги на реставрацию болгарские власти выделять не спешат. Молятся примерно сто прихожан плюс полсотни журналистов. Разница с Россией, где патриаршие службы неизменно проходят в переполненных храмах, бросается в глаза сразу.
Но он попросил непременно написать, что болгары, несмотря на проевропейскую политику руководства страны, всей душой — с Россией. Патриарх Кирилл несколько раз за время своей поездки подчеркнул "глубокую и настоящую" связь двух народов и напомнил, что именно болгарские миссионеры, ученики Кирилла и Мефодия, принесли христианство на Русь. По словам предстоятеля Русской церкви, освобождение Болгарии от турок — "возвращение исторического долга".
"Это очень важные для болгарского народа слова. Надеюсь, что наши СМИ отразят это. Нет никакой политики, просто мы вместе с девятого века", — горячо говорит Златанов.
Заказ на негатив
"Наши журналисты опросили прохожих, как они относятся к случившемуся. Молодой человек ответил, что памятник братской Советской армии осквернять нельзя, и интервью тут же прервали. Другой пожилой человек перешел на русский язык и сказал, что Россия — братская страна. После этого они зачехлили камеры и микрофоны и уехали", — недоумевает президент болгарских "Ночных волков".
Учиться у России
Мотоклуб "Ночные волки — София" основан недавно, после знаменитого европейского турне российских байкеров во главе с Хирургом — Александром Залдостановым. В них бросали камни, поливали дороги маслом, не пропускали через границы. Болгарские байкеры усмотрели в этом безобразии политический заказ, поддержали россиян и прониклись их идеями.
"Простые люди путешествуют на байках. Никто, кроме политиков, не заметил, что они приехали в Болгарию. А потом мы узнали, чем занимаются "Ночные волки" в России — посещают церкви, помогают детским садам, ухаживают за инвалидами. Нам это понравилось, и мы делаем то же самое в Болгарии", — рассказывает байкер.
Когда Денчо увидел, с каким радушием, несмотря на все препоны, россиян встречали в Софии, как тысячи людей называли их "братушками", он понял, что в Болгарии тоже нужно создать клуб "Ночные волки".
"Ждем открытой двери"
Не так давно правительство Болгарии облегчило процедуру получения туристических виз для россиян. Теперь нужен минимальный пакет документов, а количество отказов почти равно нулю. Но, к сожалению, российские власти не спешат порадовать болгар ответными шагами.
"А ведь мы ждем этого. У нас бедная страна, а виза стоит 200 евро, самолет тоже дорог. У тех, кто хочет посетить Россию, просто нет таких денег. Здорово, если бы вы сделали простой и прекрасный политический ход — открыли двери бесплатно. Мы сразу приедем", — Денчо просит меня обязательно изложить эту просьбу.
"Расскажите, что болгары не отказались от России и любят ее. Мы скоро снова подружимся. Нас разделяет только политика. Есть большой брат и маленький. Бывает, младший оказывается сильнее и богаче, но не сейчас. Сегодня в России настоящее руководство, и оно знает, что делать, как и когда", — уверенно заключает байкер.
На фото: триптих "Молитва", изображающий генерала Ф. Ф. Радецкого и собирательный образ русского воина. Григорова Елизавета, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: работа "В Балканах" изображает русских солдат на Шипкинском перевале. Ершова Мария, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: картина "В засаде" посвящена обороне Шипкинского перевала русскими и болгарскими воинами. Гусева Анастасия, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: картина "Битва при Шипке". Алексеева Софья, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: работа "В окопе" — о трудностях солдат, оборонявших Шипку в зимние морозы. Ивлева Олеся, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: на полотне "Шипка. 1877" изображен изнурительный дозор, который несли защитники Шипки. Гудович Наталья, Москва, МГАХИ им. В. И. Сурикова, 2018 г.
На фото: работа "Белый генерал" изображает М. Д. Скобелева и его армию в ожидании боя. Шестакова Мария, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: картина "Убиенные", Михайлов Максим, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2016 г.
На фото: диорама "Вечная память" с мемориалом в память погибших воинов – памятником Свободы на перевале Шипка. Акишина София, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.