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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Папу римского Павла VI и архиепископа Сан-Сальвадора Ромеро канонизируют

14:2707.03.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВатикан. Архивное фотоВатикан. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАТИКАН, 7 мар — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Павел VI, занимавший Апостольский престол с июня 1963 года по август 1978 года, и архиепископ Сан-Сальвадора Оскар Арнульфо Ромеро, застреленный правыми боевиками во время богослужения 24 марта 1980, вскоре будут канонизированы.

Сотрудники французской полиции возле церкви в городке Сент-Этьен-дю-Рувре. 26 июля 2016
© AFP 2018 / Charly Triballeau
Убитого в результате теракта под Руаном 84-летнего священника канонизируют

Как сообщила в среду служба печати Святого престола, папа Римский Франциск принял префекта ватиканской Конгрегации по канонизации святых кардинала Анджело Амато и в ходе аудиенции дал разрешение на признание чудес, совершенных рядом членов Римско-католической церкви, в том числе, папой Павлом VI (Джованни Баттистой Монтини) и архиепископом Ромеро.

Таким образом, снято последнее препятствие на пути прославления этих видных деятелей церкви в лике святых.

Монтини был избран на Апостольский престол 21 июня 1963 года во время Второго Ватиканского собора. Он вошел в историю католицизма как реформатор, в частности, проведший крупную реорганизацию Римской курии, и активный проводник экуменизма. Так, в 1964 году он встретился на Святой земле с патриархом Константинопольским Афинагором, после чего были отменены взаимные анафемы, существовавшие с 1054 года.

Павел VI скончался 6 августа 1978 года. По инициативе папы Иоанна Павла II в 1993 году был начат длительный процесс по подготовке его беатификации. 19 октября 2014 года он был причислен к лику блаженных Римско-католической церкви. В феврале папа Франциск во время традиционной встречи со священниками Римской архиепархии по случаю начала Великого поста сообщил им, что Павел VI будет канонизирован уже в этом году.

Имя архиепископа Ромеро широко известно во всем мире, особенно, в Латинской Америке. Он активно выступал против бедности, социального неравенства, убийств и пыток своих соотечественников, осуждал США за оказание военной помощи хунте, которая пришла к власти в Сальвадоре в 1979 году.

Ромеро был убит выстрелом в голову во время мессы в часовне больницы "Божественного провидения" в столице Сальвадора. Убийство было совершено через день после проповеди, в которой архиепископ призвал сальвадорских солдат прекратить насилие и нарушение прав человека. Предполагается, что он погиб от рук боевиков так называемых "эскадронов смерти".

На протяжении долгого времени Ватикан не начинал процесс беатификации Ромеро, поскольку считалось, что священнослужитель разделял левые, марксистские взгляды. Процесс причисления убитого архиепископа к лику блаженных был начат только в ходе нынешнего понтификата. В 2015 году папа Франциск признал мученичество Ромеро и в мае того же года в Сан-Сальвадоре состоялась торжественная церемония его беатификации.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Cicicipi
По барабану. Пусть хоть осла канонизируют. Эта шишка к России ни каким боком.
15:08
07.03.2018
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