Миссионерку из Южной Кореи оштрафовали на Урале за незаконную деятельность

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар – РИА Новости. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей гражданку Южной Кореи, создавшую в Челябинске незаконную религиозную организацию, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, гражданка Южной Кореи в Челябинске осуществляла миссионерскую деятельность от имени незарегистрированной религиозной организации. В Центральном районе располагалась религиозная организация "Общество всемирной миссии – Церковь бога": в помещении был зал вместимостью до 30 человек со стульями, кафедрой, книгами религиозного содержания, музыкальная акустика, ящик для добровольных сборов прихожан, при входе имелись листовки организации.
Прокуратура уточняет, что уведомление о создании и начале деятельности религиозной группы в соответствующие органы не направлялось. В итоге прокуратурой Центрального района Челябинска в отношении гражданки было возбуждено дело по части 5 статьи 5.26 КоАП РФ ("Деятельность, направленная на распространение информации о своем вероучении среди лиц, не являющихся участниками данной религиозной группы, в целях их вовлечения в состав участников группы, совершенная иностранным гражданином").
"Решением Центрального районного суда Челябинска указанное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении.