Миссионерку из Южной Кореи оштрафовали на Урале за незаконную деятельность

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар – РИА Новости. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей гражданку Южной Кореи, создавшую в Челябинске незаконную религиозную организацию, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, гражданка Южной Кореи в Челябинске осуществляла миссионерскую деятельность от имени незарегистрированной религиозной организации. В Центральном районе располагалась религиозная организация "Общество всемирной миссии – Церковь бога": в помещении был зал вместимостью до 30 человек со стульями, кафедрой, книгами религиозного содержания, музыкальная акустика, ящик для добровольных сборов прихожан, при входе имелись листовки организации.

Согласно объяснениям гражданки Южной Кореи, она вовлекала граждан в организацию, проводя опросы на улице, телефонными переговорами и через знакомых, поясняет прокуратура.

Прокуратура уточняет, что уведомление о создании и начале деятельности религиозной группы в соответствующие органы не направлялось. В итоге прокуратурой Центрального района Челябинска в отношении гражданки было возбуждено дело по части 5 статьи 5.26 КоАП РФ ("Деятельность, направленная на распространение информации о своем вероучении среди лиц, не являющихся участниками данной религиозной группы, в целях их вовлечения в состав участников группы, совершенная иностранным гражданином").

"Решением Центрального районного суда Челябинска указанное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении.