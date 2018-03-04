Патриарх Кирилл обвинил Болгарию в "ложной историософии"

СОФИЯ, 4 мар — РИА Новости. Польский и финский гвардейский полки российской армии, освобождавшие Болгарию от осман, не имеют никакого отношения к впоследствии независимым одноименным государствам, попытки властей Болгарии оспорить это являются "ложной историософией", заявил патриарх Московский и всея Руси журналистам перед отлетом из Софии.
Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) завершил официальный визит, приуроченный к 140-летию освобождения Болгарии от османского ига. В его рамках он принял участие в торжествах на горе святого Николая в Шипке, совершил праздничное богослужение вместе с патриархом Болгарским Неофитом в храме-памятнике русским воинам и встретился с президентом страны Руменом Радевом. На этой встрече патриарх Кирилл резко заявил о недопустимости искажения того факта, что именно Россия "кровью оплатила" независимость страны.
"Меня очень огорчало, что в официальной риторике представителей государства наравне с Россией роль освободителей играют, оказывается, Польша, Литва и Финляндия. Когда я поинтересовался, откуда эта странная историософия, то понял: лейб-гвардии Финляндский полк российской армии принимал участие в освободительной борьбе. Но это был российский полк, расквартированный в Финляндии, точно так же как и полки российской армии находились и в Польше!", — подчеркнул первоиерарх.
На фото: триптих "Молитва", изображающий генерала Ф. Ф. Радецкого и собирательный образ русского воина. Григорова Елизавета, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: работа "В Балканах" изображает русских солдат на Шипкинском перевале. Ершова Мария, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: картина "В засаде" посвящена обороне Шипкинского перевала русскими и болгарскими воинами. Гусева Анастасия, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: картина "Битва при Шипке". Алексеева Софья, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: работа "В окопе" — о трудностях солдат, оборонявших Шипку в зимние морозы. Ивлева Олеся, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: на полотне "Шипка. 1877" изображен изнурительный дозор, который несли защитники Шипки. Гудович Наталья, Москва, МГАХИ им. В. И. Сурикова, 2018 г.
На фото: работа "Белый генерал" изображает М. Д. Скобелева и его армию в ожидании боя. Шестакова Мария, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: картина "Убиенные", Михайлов Максим, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2016 г.
На фото: диорама "Вечная память" с мемориалом в память погибших воинов – памятником Свободы на перевале Шипка. Акишина София, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
Он особо отметил, что в истории Польши и Финляндии нет такой страницы, как освобождение Болгарии, "зато эта история кровавыми буквами написана в истории России", и что никакой политкорректностью нельзя оправдать ложную интерпретацию истории. Самой светлой страницей своей поездки в страну он назвал посещение Шипки, где расположен Памятник свободы.
"Там не было финляндских, польских или румынских флагов, мы увидели только флаги России и Болгарии. И с каким же энтузиазмом болгарский народ принял патриарха! Невозможно было без слез пережить этого народного восторга, который и отражает подлинное отношение болгар к России, Русской церкви и к великой памяти о жертвах нашего народа, освободившего Болгарию", — сказал предстоятель РПЦ.
В то же время он назвал президента Болгарии Румена Радева "интеллигентным, православным и любящим свою родину человеком". "Дай Бог, чтобы такие политики набирали силу в Болгарии", — заключил патриарх Кирилл.