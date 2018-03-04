Патриарх Кирилл обвинил Болгарию в "ложной историософии"

СОФИЯ, 4 мар — РИА Новости. Польский и финский гвардейский полки российской армии, освобождавшие Болгарию от осман, не имеют никакого отношения к впоследствии независимым одноименным государствам, попытки властей Болгарии оспорить это являются "ложной историософией", заявил патриарх Московский и всея Руси журналистам перед отлетом из Софии.

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) завершил официальный визит, приуроченный к 140-летию освобождения Болгарии от османского ига. В его рамках он принял участие в торжествах на горе святого Николая в Шипке, совершил праздничное богослужение вместе с патриархом Болгарским Неофитом в храме-памятнике русским воинам и встретился с президентом страны Руменом Радевом. На этой встрече патриарх Кирилл резко заявил о недопустимости искажения того факта, что именно Россия "кровью оплатила" независимость страны.

"Меня очень огорчало, что в официальной риторике представителей государства наравне с Россией роль освободителей играют, оказывается, Польша, Литва и Финляндия. Когда я поинтересовался, откуда эта странная историософия, то понял: лейб-гвардии Финляндский полк российской армии принимал участие в освободительной борьбе. Но это был российский полк, расквартированный в Финляндии, точно так же как и полки российской армии находились и в Польше!", — подчеркнул первоиерарх.

Он особо отметил, что в истории Польши и Финляндии нет такой страницы, как освобождение Болгарии, "зато эта история кровавыми буквами написана в истории России", и что никакой политкорректностью нельзя оправдать ложную интерпретацию истории. Самой светлой страницей своей поездки в страну он назвал посещение Шипки, где расположен Памятник свободы.

"Там не было финляндских, польских или румынских флагов, мы увидели только флаги России и Болгарии. И с каким же энтузиазмом болгарский народ принял патриарха! Невозможно было без слез пережить этого народного восторга, который и отражает подлинное отношение болгар к России, Русской церкви и к великой памяти о жертвах нашего народа, освободившего Болгарию", — сказал предстоятель РПЦ.

В то же время он назвал президента Болгарии Румена Радева "интеллигентным, православным и любящим свою родину человеком". "Дай Бог, чтобы такие политики набирали силу в Болгарии", — заключил патриарх Кирилл.