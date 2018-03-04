Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время божественной литургии в кафедральном соборе князя Александра Невского в Софии. 4 марта 2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время божественной литургии в кафедральном соборе князя Александра Невского в Софии. 4 марта 2018

СОФИЯ, 4 мар — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси после праздничной литургии в кафедральном Александро-Невском соборе Софии обратился к верующим с проповедью, назвав освобождение Болгарии от Османского ига чудом, которого никто не мог ожидать.

В воскресенье предстоятель Русской православной церкви завершает визит в Болгарию, приуроченный к 140-летней годовщине освобождения болгарского народа от турецкой оккупации. Патриарх возглавил литургию в соборе, построенном в память о павших русских воинах.

"Историки говорят, что ни Россия, ни болгарский народ не были готовы к этой войне. Болгария была обескровлена и жестоко подавлена, Россия еще не восстановилась после неудачного конфликта с европейскими державами. Война грозила лечь тяжелым бременем на все население России, обострить ее отношения с Европой — но страдания единоверного народа потрясли наш народ, который выступил на его защиту, презрев собственное благополучие и возможную политическую выгоду от невмешательства в конфликт", — сказал патриарх Кирилл.

Он назвал победу над османами "торжеством над земным злом и несправедливостью", данным "по вере наших народов". Вместе с патриархом Московским и всея Руси в богослужении принимал участие патриарх Болгарский Неофит.

Идея создания храма-памятника возникла в 1879 году в знак благодарности русскому народу, освободившему в ходе русско-турецкой войны болгарский народ от пятивекового турецкого ига. Это один из крупнейших православных храмов Европы, строительство храма завершилось в 1912 году под руководством русского архитектора Александра Померанцева. Собор расписывали знаменитые русские художники, среди которых Васнецов, Корин и Бруни. Сейчас храм нуждается в срочном ремонте, но деньги на работы болгарское правительство пока не выделило.

"Этот дивный храм, созданный общими усилиями наших предков — зримый символ того, что их труды и подвиги в тяжелое для Болгарии время не остались бесплодными", — подчеркнул патриарх.