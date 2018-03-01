Патриарх и Собянин в День православной книги подарят детям 5 тысяч изданий

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин откроют 14 марта в храме Христа Спасителя праздник православной книги, сообщил в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель Издательского совета Московской патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент.

"Патриарх и Собянин проведут традиционную встречу с детьми из многодетных семей, из суворовских училищ, и каждый ребенок получит в подарок набор книг", — сказал иерарх.

По данным московских властей, в мероприятии примут участие более 1300 детей от семи до 14 лет, всего им будет подарено около 5 тысяч книг.

В рамках Дня православной книги в столице пройдет более 300 мероприятий, они затронут все 587 образовательных учреждений города. Общее число участников, как ожидается, составит не менее 50 тысяч человек.

День православной книги проводится во всех епархиях РПЦ. По словам митрополита Климента, самой активной традиционно считается Воронежская. В этом году в главной библиотеке столицы региона совместно с Воронежским камерным театром и областной филармонией состоится премьера литературно-музыкальных постановок по произведениям Лескова, Чехова и малоизвестных церковных авторов.

"Мы попробуем представить композицию по письмам священномученика Петра Зверева с Соловков. Это произведение, которое невозможно спокойно читать. В этом году мы празднуем 140 лет со дня его рождения", — рассказал руководитель издательского отдела Воронежской епархии протоиерей Андрей Изакар.

Архиепископ Петр скончался от тифа в Соловецком лагере особого назначения. Перед смертью он написал на стене карандашом: "Жить я больше не хочу, меня Господь к Себе призывает". Вопреки запрещениям начальства, его хоронили в церковном облачении, вложив в руки крест, чётки и Евангелие. На его могиле был поставлен крест.

Центры духовного прсовещения

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков отметил, что столичные библиотеки перестали быть просто местом выдачи книг и постепенно становятся центрами духовного просвещения.

"Сейчас библиотеки в Москве из пункта выдачи книг превратились в центры духовного воспитания людей со множеством тематических мероприятий", — сказал чиновник.

В рамках Дня православной книги, который проходит в марте по всей стране, в библиотеках Москвы запланированы сотни мероприятий: лекции, обсуждения книг, концерты, в которых примут участие известные писатели и священники. Так, в Центральной детской библиотеке имени Гайдара 14 марта состоится премьера музыкальной композиции по "Добротолюбию" — знаменитому сборнику духовных произведений православных авторов IV-XV веков.

"Библиотеки зачастую неоправданно находятся без должного внимания. А ведь это такие сокровищницы знаний. Они обязательно должны стать местом встреч, общения и бесед", — отметил митрополит Климент.

Также, по словам Сучкова, больше года назад на базе Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы был создан Центр славянских культур. Основу его книжного собрания составила коллекция бывшей Библиотеки украинской литературы. "Передача книг в этот центр позволила нам сильно расширить прежнюю аудиторию", — сказал глава столичного департамента.