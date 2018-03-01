В России создана интерактивная карта православных библиотек

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Издательский совет Русской православной церкви выступит с презентацией интерактивной карты православных библиотек страны, этот проект стал уникальным примером "инициативы снизу", сообщил в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель Издательского совета Московского патриархата митрополит Калужский и Боровский Климент.

"В этом году, как раз в рамках празднования Дня православной книги, начнет работу интерактивная карта православных библиотек России. У нас в списке более полутора тысяч библиотек. Это как специальные, так и муниципальные библиотеки, имеющие разделы православной литературы. Благодаря этой интерактивной карте люди смогут найти такую библиотеку. Вообще, в наши дни библиотеки находятся без должного внимания, а ведь это — сокровищницы знаний, которые помогают человеку", — сказал митрополит Климент.

В свою очередь директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев добавил, что реальное число библиотек, которые можно назвать православными, гораздо больше – около 10 тысяч с учетом приходских книжных собраний.

"Это удивительный феномен, потому что мы можем наблюдать, как библиотеки создаются не сверху, а снизу. Сами люди, чувствуя потребность в книге, создают в приходах библиотеки, зачастую не имея для этого ничего, кроме собственного желания", — сказал Афанасьев.

Митрополит Климент также попросил приносить ненужные книги в ближайший храм. По его словам, сейчас "потеряна культура бережного отношения к печатному слову", и это касается даже церковных изданий. В них содержатся изображения святых и цитаты из Священного Писания, — традиционно в Церкви считается, что выбрасывать подобную литературу нельзя.