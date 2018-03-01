У патриарха Кирилла появился аккаунт в Instagram

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отвечает на вопросы журналистов во время интервью

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отвечает на вопросы журналистов во время интервью

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Аккаунт "День патриарха" появился в среду в соцсети Instagram, в нем будут публиковаться неожиданные и неформальные моменты ежедневного служения патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля Русской православной церкви.

"Не все фотографии и видео входят в альбомы на официальном сайте Московской патриархии, многие моменты служения патриарха остаются за кадром. Интересные, неформальные фотографии и ролики теперь будут появляться в Instagram", — уточнил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

В 2015 году был открыт официальный аккаунт патриарха в социальной сети "ВКонтакте", уже через год на страницу были подписаны более трехсот тысяч человек.

Патриарх на последнем Архиерейском соборе назвал социальные сети "такой же реальностью нашего времени, как телевидение или радио", и отметил, что было бы шибкой этой реальностью пренебрегать.