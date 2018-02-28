Патриарх: российские хоккеисты совершили подвиг на Олимпиаде

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал спортивным подвигом и чудом победу российских хоккеистов над сборной Германии в финале Олимпийских игр в Южной Корее.

Предстоятель Русской православной церкви в среду совершил благодарственный молебен в Храме Христа Спасителя с участием российских олимпийцев.

"То, что с вами произошло, очень многие люди называют чудом, когда на последней минуте, играя в меньшинстве, вы вырываете практически победу… Я бы сказал больше, эта победа очень нужна была нашему народу. Вы знаете, что с нами происходит. Нам очень нужна была эта победа. Я сердечно благодарю вас за все, что вы сделали, за этот подвиг", — сказал патриарх.

По его словам, эта победа российских хоккеистов в олимпийском финале "поддержала дух нашего народа".

"Это был такой знак Божьего присутствия в ответ на вашу веру", — отметил предстоятель. Вместе с тем, добавил он, если бы спортсмены "не тренировались и не были блестяще подготовленными, такой бы победы не было".

После приветственного слова к олимпийцам глава Русской церкви призвал их "поблагодарить Господа за то, что он приклонил милость и к команде нашей, и к стране нашей, <…> приклонил потому, что эта победа больше, чем спортивная победа".

Сборная России по хоккею на завершившихся 25 февраля Олимпийских играх впервые с 1992 года завоевала золотые медали. В финале россияне в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3.