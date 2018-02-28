Папа Римский посетит Женеву

ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Папа Римский Франциск посетит Швейцарию 21 июня, говорится в заявлении вице-канцлера страны Андрэ Симонации, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

"Федеральный Совет имеет честь объявить о том, что папа Римский Франциск принял его приглашение. Он ожидается с визитом в Женеву 21 июня. Делегация Федерального Совета, которую возглавит президент Конфедерации Ален Берсе, примет папу Франциска и проведет с ним официальную встречу. Детали визита понтифика уточняются", — говорится в документе.

Во время визита в Женеву папа Франциск также посетит Всемирный совет церквей (ВСЦ).

В ВСЦ РИА Новости не раскрыли подробности предстоящего визита, отметив, что переговоры о такой поездке ведутся с Ватиканом.