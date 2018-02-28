Патриарх Кирилл проведет благодарственный молебен для сборной РФ по хоккею

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси во вторник вечером совершит благодарственный молебен для российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь священник Александр Волков.

"Молебен начнется в 20.00 в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, на богослужении будут присутствовать игроки хоккейной сборной", — уточнил священнослужитель.

Мужская сборная России по хоккею завоевала золотые медали Олимпийских игр, обыграв в финале команду Германии. Женская хоккейная команда из России заняла четвертое место.

Перед началом Игр предстоятель Русской православной церкви также совершил молебен в кремлевском Успенском соборе, после которого назвал беспрецедентными попытки "выбросить Россию из олимпийского движения".