Патриарх Кирилл рассказал, почему теология финансируется из госбюджета

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Государство поддерживает теологию наравне с прочими научными дисциплинами, не ставя под угрозу принцип светскости образования, заявил патриарх Кирилл на заседании Высшего церковного совета РПЦ.

"Зачем вообще государству нужна теология, зачем вообще нужно финансировать подготовку теологов из государственного бюджета – это те вопросы, которые, как уже сказал, которые время от времени возникают. Необходимо, чтобы у людей не оставалось сомнений в том, что теология правомерно включена сегодня в систему научных знаний и преподается в целом ряде высших учебных заведений", — заявил патриарх.

В годы советской власти, напомнил он, теология все же была в стране, однако ей приходилось "мимикрировать под другие виды знаний". Вместе с тем в западных странах существовали богословские факультеты, даже, как подчеркнул глава РПЦ, в странах социалистического лагеря – в ГДР, например.

"Теологическое образование не является частью подготовки лишь священнослужителей. Теология нужна не только в духовных учебных заведениях, но и в светских вузах, где специалисты занимаются этим предметом, будучи организационно с Церковью никак не связанными. Поддержка государством теологии никоим образом не ставит под сомнение принцип светскости образования, но зато является, если хотите, символическим финалом той ценностной системы образования, которая была создана не академическим сообществом, а партийными идеологами, и была агрессивно-атеистической", — уверен он.

"Государство поддерживает теологию как и любую другую область научного знания. Теперь вопрос: а зачем нужна теология? В науке этот вопрос звучит не менее абсурдно, чем вопрос, зачем нужна психология или философия. Ведь найдутся некоторые представители научных знаний, которые будут говорить, что и философия и психология, собственно, с их точки зрения, наукой не являются. … Теология учит многому – в том числе широте взглядов, терпимости. Это может показаться парадоксом, но теологическое образование неизбежно расширяет кругозор и учит уважительному отношению к представителям иных культур", — добавил патриарх.

Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии в 2015 году, а в 2016 году были созданы диссертационный и экспертный советы. Защита первой в России диссертации по новой научной специальности "теология"состоялась в июне 2017 года.