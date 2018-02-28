Патриарх Кирилл рассказал, почему теология финансируется из госбюджета

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Государство поддерживает теологию наравне с прочими научными дисциплинами, не ставя под угрозу принцип светскости образования, заявил патриарх Кирилл на заседании Высшего церковного совета РПЦ.
В годы советской власти, напомнил он, теология все же была в стране, однако ей приходилось "мимикрировать под другие виды знаний". Вместе с тем в западных странах существовали богословские факультеты, даже, как подчеркнул глава РПЦ, в странах социалистического лагеря – в ГДР, например.
"Теологическое образование не является частью подготовки лишь священнослужителей. Теология нужна не только в духовных учебных заведениях, но и в светских вузах, где специалисты занимаются этим предметом, будучи организационно с Церковью никак не связанными. Поддержка государством теологии никоим образом не ставит под сомнение принцип светскости образования, но зато является, если хотите, символическим финалом той ценностной системы образования, которая была создана не академическим сообществом, а партийными идеологами, и была агрессивно-атеистической", — уверен он.
Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии в 2015 году, а в 2016 году были созданы диссертационный и экспертный советы. Защита первой в России диссертации по новой научной специальности "теология"состоялась в июне 2017 года.