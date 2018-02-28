Сотни человек стекаются во вновь открытый Храм гроба Господня в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 28 фев — РИА Новости. Сотни людей устремились в Храм гроба Господня, когда рано утром в среду его врата отворились после беспрецедентного трехдневного перерыва. Многие плачут и молятся на коленях.

Хранители святыни восстановили доступ паломников к местам казни, упокоения и воскрешения Иисуса после того, как власти Израиля выразили готовность начать переговоры об урегулировании налогового спора. Двери были заперты в воскресенье из-за конфликта управляющих храмом церквей с муниципалитетом.

Врата храма отворил в среду еще затемно, около 4 утра (5 мск) главный ключник храма Ваджих Нусейбе.

"Сегодня после трехдневного перерыва я вновь отворил врата церкви. Был счастлив, что паломники вернулись. Спасибо всем, кто помог восстановить статус-кво", — рассказал РИА Новости наследственный хранитель ключа.

Внутрь сразу устремились несколько сотен людей — журналисты и паломники.

Один из них, иеромонах Мелетий рассказал, что привез паломническую группу с Украины — они приехали в Старый город только что, к самому открытию — сразу из аэропорта.

"Действительно большая милость, потому что когда ехали — не знали, что храм будет открыт. Люди плакали, но это слезы радости. Это действительно большое духовное подкрепление для всех верующих. Тем более что мы приехали молиться за мир в Украине, просить чтобы Господь послал украинской земле мир", — сказал иеромонах РИА Новости.

Над Иерусалимом поднимается солнце, и к храму собираются все больше паломников, идут первые службы.

Люди прикладываются к камню помазания, где снятое с креста тело оборачивали в погребальные пелена, поднимаются на гору Голгофа, на которой казнили Иисуса, молятся у Гроба Господня — пещеры, где он был похоронен и воскрес.

Одной из первых у самого Гроба прошла служба армянской церкви, которая вместе с греко-православной и католической управляет храмом. Люди на коленях собрались вокруг святыни.