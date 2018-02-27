В Иерусалиме в среду откроют Храм Гроба Господня

Закрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 26 февраля 2018

Закрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 26 февраля 2018

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев — РИА Новости. Главы христианских конфессий объявили, что в среду утром откроют Храм гроба Господня в Иерусалиме, завершив почти трехдневную акцию протеста против планов мэрии обложить налогом церковное имущество.

Возобновить доступ паломников к местам казни, захоронения и воскрешения Иисуса хранители святыни решили после того, как израильские власти согласились начать переговоры об урегулировании финансового спора и приостановить на время их проведения процедуры взыскания муниципального налога.

"В свете последних событий настоящим объявляем, что Храм гроба Господня… будет вновь открыт для паломников завтра, 28 февраля 2018 года, в 4.00 (5.00 мск)", — сказано в заявлении греческого, армянского патриархов Иерусалима и католического кустода Святой земли.

Три этих конфессии совместно управляют Храмом гроба Господня и вместе выступили инициаторами акции протеста, отказавшись подчиниться требованию муниципалитета Иерусалима об уплате налога со всего недвижимого имущества, за исключением собственно молельных домов.

Церковные лидеры поблагодарили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за "конструктивное вмешательство" в проблему и выразили готовность к сотрудничеству с рабочей группой, которая займется поисками компромисса во главе с министром Цахи Ханегби.

"Мы, главы церквей, ответственных за Гроб Господень и статус-кво различных христианских святынь в Иерусалиме… благодарим Бога за заявление, распространенное сегодня премьер-министром Нетаньяху и выражаем признательность всем, кто неустанно работал над поддержанием христианского присутствия в Иерусалиме и защитой статус-кво", — сказано в совместном заявлении.