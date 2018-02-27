В Иерусалиме в среду откроют Храм Гроба Господня

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев — РИА Новости. Главы христианских конфессий объявили, что в среду утром откроют Храм гроба Господня в Иерусалиме, завершив почти трехдневную акцию протеста против планов мэрии обложить налогом церковное имущество.
"В свете последних событий настоящим объявляем, что Храм гроба Господня… будет вновь открыт для паломников завтра, 28 февраля 2018 года, в 4.00 (5.00 мск)", — сказано в заявлении греческого, армянского патриархов Иерусалима и католического кустода Святой земли.
Три этих конфессии совместно управляют Храмом гроба Господня и вместе выступили инициаторами акции протеста, отказавшись подчиниться требованию муниципалитета Иерусалима об уплате налога со всего недвижимого имущества, за исключением собственно молельных домов.
"Мы, главы церквей, ответственных за Гроб Господень и статус-кво различных христианских святынь в Иерусалиме… благодарим Бога за заявление, распространенное сегодня премьер-министром Нетаньяху и выражаем признательность всем, кто неустанно работал над поддержанием христианского присутствия в Иерусалиме и защитой статус-кво", — сказано в совместном заявлении.