Израиль приостановил сбор налога, из-за которого закрыт Гроб Господень

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев — РИА Новости. Израильские власти решили приостановить процедуры взыскания муниципального налога с недвижимости церквей в Иерусалиме и сформируют специальную комиссию с участием всех заинтересованных сторон для урегулирования вопроса, который вылился в закрытие Храма гроба Господня, сообщила канцелярия премьер-министра страны.

Святыня, воздвигнутая на месте казни, похорон и воскрешения Иисуса, третьи сутки не принимает паломников в знак протеста против действий городской мэрии, которая потребовала от христианских конфессий начать платить налоги со всего их недвижимого имущества, за исключением собственно молельных, и приступила к арестам их банковских счетов, выставив неустойку за предшествующие годы.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и мэр Иерусалима Нир Баркат договорились сформировать рабочую группу во главе с министром Цахи Ханегби с участием представителей министерств финансов, иностранных, внутренних дел и мэрии с тем, чтобы сформулировать решение по поводу муниципальных налогов", — сообщила канцелярия главы правительства.

"Группа проведет переговоры с представителями церквей для урегулирования вопроса… Иерусалимский муниципалитет приостанавливает процедуры сбора налогов, которые были начаты в последние недели", — сказано в сообщении.

Инициаторы акции протеста — греко-православная, армянская и католическая церкви — пока не отреагировали на уступки со стороны израильских властей и не объявляли, когда может быть возобновлен доступ паломников в Храм гроба Господня.

В мэрии подсчитали, что общая задолженность церквей перед городским бюджетом превышает 186 миллионов долларов. Христианские конфессии отказались подчиниться требованию муниципалитета, восприняв его действия как покушение на свои исторические права и привилегии, многолетний "статус-кво" в отношениях со светскими властями.

Израиль согласился пойти навстречу церквям еще в одном спорном вопросе — приостановить принятие законопроекта о национализации земельных участков в Иерусалиме, которые греческая патриархия в середине XX века сдала в многолетнюю аренду и в преддверии окончания срока действия договоров уступила новым владельцам вместе с построенными там жилыми кварталами.

"Нетаньяху попросил Ханегби изучить этот вопрос. На это время будет приостановлена вся соответствующая законодательная деятельность", — говорится в пресс-релизе.

"Израиль горд быть единственной страной на Ближнем Востоке, где христиане и приверженцы всех религий имеют полную свободу вероисповедания и молитвы. Израиль — это дом цветущей христианской общины и всегда рад христианским друзьям со всего света", — заявила канцелярия Нетаньяху.