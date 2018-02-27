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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Трамп и старцы. Чем обернется война за Гроб Господень

08:0027.02.2018
(обновлено: 08:17 27.02.2018)
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© REUTERS / Amir CohenПрихожане молятся у дверей закрытого Храма гроба Господня в Иерусалиме. 25 февраля 2018Прихожане молятся у дверей закрытого Храма гроба Господня в Иерусалиме. 25 февраля 2018
© REUTERS / Amir Cohen
Антон Скрипунов

В Иерусалиме очередной бунт. Местные христиане настолько недовольны израильскими властями, что даже закрыли вход в свою главную святыню храм Гроба Господня. Все дело в планах иерусалимского муниципалитета ввести налог на церковное имущество и задним числом взыскать почти 200 миллионов долларов. О том, чем это может закончиться, — в материале РИА Новости.

Обнулить статус-кво

Как обычно бывает на Ближнем Востоке, враждующие стороны ни в какую не хотят уступать. Причем христианские церкви в своем протесте продемонстрировали полное единодушие, несмотря на многовековые сложности во взаимоотношениях. Сначала главы общин не пришли на традиционный по случаю праздника Сретения прием у мэра города, а затем выступили с совместным заявлением прямо на пороге храма Гроба Господня.

© РИА Новости / Антон СкрипуновКувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Кувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме

"Гражданские власти всегда признавали и уважали большой вклад христианских церквей, которые инвестируют миллиарды в строительство школ, больниц и домов, особенно для пожилых людей и лиц, находящихся в неблагоприятном положении на Святой земле. Мы заявляем, что такой шаг подрывает святость Иерусалима и способность Церкви служить на этой земле во имя ее общин и Церкви во всем мире", — подпись под этими словами поставили главы Православной, Армянской, Коптской, Католической, Лютеранской и Маронитской церквей Иерусалима.

Закрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 26 февраля 2018
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
В Иерусалиме церкви продолжают протестовать из-за спора с мэрией о налогах
Христианские лидеры обвинили городские власти в нарушении статус-кво, что в городе трех религий равноценно смертному греху. Так сложилось, что церкви Иерусалима никому не платили налог с имущества — ни византийцам, ни арабам, ни крестоносцам, ни туркам, ни британцам.

Поэтому решение израильских властей в какой-то мере историческое, что, само собой, вызвало гнев христиан. После начала церковной забастовки мэрии Иерусалима пришлось даже уточнять, с каких объектов будет взиматься налог.

"Храм Гроба Господня, как и все иерусалимские церкви, синагоги и мечети, освобожден от муниципального налога. Никаких изменений в этом отношении нет. <…> Однако коммерческие здания, такие как гостиницы, торговые и офисные помещения, облагаются муниципальным налогом, независимо от того, кто ими владеет", — поясняет мэр города Нил Баркат.

Впрочем, в правоохранительных органах Иерусалима говорят, что конкретные требования к общинам еще пока не сформулированы.

Сделка на миллиарды

Из-за шумихи вокруг закрытия главной святыни христианства затерялась одна важная новость: правительство Израиля поддержало законопроект, запрещающий Иерусалимскому патриархату продавать землю частным или иностранным инвесторам. Патриарх Феофил назвал документ "атакой на законные права Церкви свободно распоряжаться своим имуществом".

© AFP 2018 / Gali TibbonУправляющие иерусалимским храмом Гроба Господня закрыли святыню. 25 февраля 2018
© AFP 2018 / Gali Tibbon
Управляющие иерусалимским храмом Гроба Господня закрыли святыню. 25 февраля 2018

Дело в том, что Иерусалимская церковь — крупнейший после израильских властей землевладелец. Более того, большинство правительственных зданий в городе находятся на землях, арендованных на 99 лет у патриархата, что еще сильнее запутывает налоговый скандал. К тому же израильские власти боятся повторения прошлогоднего инцидента, когда 50 гектаров церковных земель было передано группе инвесторов. За баснословную сумму.

Закрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 25 февраля 2018
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
В РПЦ обеспокоены планами мэрии Иерусалима взимать налоги с церквей
"Цена вопроса полностью зависит от того, что строить на этой земле. Например, если на 100 квадратных метрах возвести тысячу квадратных метров жилья, то эта земля будет стоить 200-300 тысяч долларов", — рассказал РИА Новости Павел Ойгман, представитель израильской консалтинговой компании.

Сделка с 50 гектарами оскандалила патриарха Феофила среди собственной паствы. Палестинцы забросали камнями машину архипастыря рядом с базиликой Рождества Христова в Вифлееме. Православные арабы обвинили его в продаже "земли предков" и предрекли судьбу предшественника — лишенного сана за махинации с недвижимостью патриарха Иринея.

С другой стороны, конфликт с арабами отчасти способствовал столь решительному отпору патриарха израильским властям, полагает историк-востоковед Михаил Якушев. "Может быть, патриарх Феофил подает сигнал арабской общественности, что он отстаивает и их законные права", — допускает эксперт.

"Америка разрешила"

Никто в Иерусалиме не знает, когда откроется храм Гроба Господня. Местные общины надеются, что это случится до католической и православной Пасхи (1 и 8 апреля соответственно) — именно на этот праздник в город съезжается больше всего паломников и туристов.

© РИА Новости / Антон СкрипуновТуристы на экскурсии по святыням Иерусалима
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Туристы на экскурсии по святыням Иерусалима

А ведь конфликт стремительно перекинулся в сферу международной политики. Во многом из-за скандального признания Иерусалима столицей Израиля со стороны США.

"Возможно, столь необычное решение муниципалитета, нарушающее привычный статус-кво, во многом и связано с этим. Мэрия как бы говорит: видите, раз Америка полностью признала Иерусалим столицей, то мы теперь, как уже законная власть, можем вводить такой налог. Но ситуация на самом деле очень запутанная, поскольку статус Иерусалима за последние столетия неоднократно менялся", — напоминает Михаил Якушев.

А вот нынешнее положение священного города не определено, что донельзя осложняет спор о налогах. Обнесенный стеной исторический район, где как раз находятся основные христианские святыни, относится к восточному Иерусалиму, на который претендуют палестинцы. С 1967 года его контролируют израильтяне. Определить статус города пытались в рамках Мадридской конференции, однако тогда все свелось к взаимным упрекам. Ныне международное сообщество пристально следит за ситуацией, чем, по мнению Якушева, воспользовались христианские лидеры.

Мусульмане протестуют против решения израильских властей установить рамки металлоискателей при входе на Храмовую гору
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Мусульмане отказались молиться на Храмовой горе из-за металлодетекторов
"Они рассчитывают на международное давление на израильские власти, чтобы те отменили решение о налогах", — подчеркивает он.

Первые результаты уже есть. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала поскорее разобраться с проблемой и в довольно обтекаемой фразе дала понять, на чьей стороне Европа.

"Иерусалим — священный город трех монотеистических религий, его особый статус и характер должны всеми сохраняться и защищаться", — отметила Могерини. В Евросоюзе, очевидно, недовольны нарушением статус-кво.

Возможно, мэрия Иерусалима не ожидала такого отпора со стороны хранителей христианских святынь. Их забастовка грозит массовым оттоком паломников — основных кормильцев жителей города. Наверное, именно это обстоятельство заставит стороны сесть за стол переговоров и наконец определить, что есть кесарево, а что — божье.

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