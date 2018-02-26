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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Иерусалиме церкви продолжают протестовать из-за спора с мэрией о налогах

18:0826.02.2018
(обновлено: 19:09 26.02.2018)
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© РИА Новости / Артур ГабдрахмановЗакрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 26 февраля 2018Закрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 26 февраля 2018
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

ИЕРУСАЛИМ, 26 фев — РИА Новости. Христианские конфессии второй день держат закрытым Храм Гроба Господня в Иерусалиме, продолжая бессрочную акцию протеста против планов городских властей обложить налогом их недвижимость.

Закрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 25 февраля 2018
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Мэрия Иерусалима намерена взыскать с церквей более $180 миллионов
Когда распахнутся врата одной из величайших святынь христианства, воздвигнутой на месте, где был распят, похоронен и воскрес Иисус, не знает даже сам хранитель ключей от храма Адиб Джавад Джуда аль-Хусейни.

"Я жду, когда главы церквей распорядятся открыть храм. Я тоже жду", — говорит наследник старинной мусульманской династии ключников. Он охотно демонстрирует паломникам со всего света старинный железный ключ и даже позволяет с ним сфотографироваться на фоне закрытых дверей.

"Это настоящий ключ. Он был выкован в 1187 году, то есть ему почти 850 лет. Хранить его доверено нашей семье. Он переходит от отца к сыну", — говорит аль-Хусейни. Сам он получил ключ в 1992 году после смерти своего отца. "В будущем хранителем ключа станет один из моих сыновей", — добавляет он.

Решение закрыть храм было принято греко-православной, армянской и католической церквями, которые управляют им совместно. "Святогробское братство" называет эту меру беспрецедентной, но аль-Хусейни рассказывает, что в 1990 году ворота храма закрывались для паломников на двое суток. "Впервые такое было 27 апреля 1990 года. Мы закрыли храм на 48 часов из-за того, что группа евреев захватила церковь по соседству", — вспоминает ключник.

Закрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 25 февраля 2018
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
В РПЦ обеспокоены планами мэрии Иерусалима взимать налоги с церквей
Игумен Никон, секретарь Русской духовной миссии, говорит, что в этот раз решение об открытии храма должны принять главы трех церквей на совместном совещании, сроки созыва которого пока неизвестны.

Причиной протеста стали действия иерусалимских властей, которые требуют от христианских конфессий платить муниципальный налог со всей их недвижимости, кроме непосредственно молельных домов, и уже приступили к арестам счетов, выставив неустойку за предшествующие годы. В мэрии подсчитали, что общая задолженность церквей перед городским бюджетам превышает 186 миллионов долларов.

© РИА Новости / Артур ГабдрахмановЗакрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 26 февраля 2018
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Закрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 26 февраля 2018

Церкви отказываются подчиняться требованию муниципалитета, трактуя его действия как покушение на их исторические права и привилегии, многолетний "статус-кво" в их отношениях со светскими властями.

Финансовый спор мэрии и церкви нарушил планы множества паломников, которые не скрывают огорчения, не сумев подняться на Голгофу, прикоснуться к камню помазания, войти в погребальную пещеру и обжечь свечи Благодатным огнем.

"Говорят, 20 лет такого не было. Я даже слов не найду. Ну как же это? Может, все-таки откроют? С другой стороны, если не получится попасть сейчас, то будет причина еще раз приехать", — говорит жительница Ростовской области по имени Ольга.

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