В Иерусалиме церкви продолжают протестовать из-за спора с мэрией о налогах

ИЕРУСАЛИМ, 26 фев — РИА Новости. Христианские конфессии второй день держат закрытым Храм Гроба Господня в Иерусалиме, продолжая бессрочную акцию протеста против планов городских властей обложить налогом их недвижимость.
"Я жду, когда главы церквей распорядятся открыть храм. Я тоже жду", — говорит наследник старинной мусульманской династии ключников. Он охотно демонстрирует паломникам со всего света старинный железный ключ и даже позволяет с ним сфотографироваться на фоне закрытых дверей.
"Это настоящий ключ. Он был выкован в 1187 году, то есть ему почти 850 лет. Хранить его доверено нашей семье. Он переходит от отца к сыну", — говорит аль-Хусейни. Сам он получил ключ в 1992 году после смерти своего отца. "В будущем хранителем ключа станет один из моих сыновей", — добавляет он.
Решение закрыть храм было принято греко-православной, армянской и католической церквями, которые управляют им совместно. "Святогробское братство" называет эту меру беспрецедентной, но аль-Хусейни рассказывает, что в 1990 году ворота храма закрывались для паломников на двое суток. "Впервые такое было 27 апреля 1990 года. Мы закрыли храм на 48 часов из-за того, что группа евреев захватила церковь по соседству", — вспоминает ключник.
Причиной протеста стали действия иерусалимских властей, которые требуют от христианских конфессий платить муниципальный налог со всей их недвижимости, кроме непосредственно молельных домов, и уже приступили к арестам счетов, выставив неустойку за предшествующие годы. В мэрии подсчитали, что общая задолженность церквей перед городским бюджетам превышает 186 миллионов долларов.
Церкви отказываются подчиняться требованию муниципалитета, трактуя его действия как покушение на их исторические права и привилегии, многолетний "статус-кво" в их отношениях со светскими властями.
Финансовый спор мэрии и церкви нарушил планы множества паломников, которые не скрывают огорчения, не сумев подняться на Голгофу, прикоснуться к камню помазания, войти в погребальную пещеру и обжечь свечи Благодатным огнем.
"Говорят, 20 лет такого не было. Я даже слов не найду. Ну как же это? Может, все-таки откроют? С другой стороны, если не получится попасть сейчас, то будет причина еще раз приехать", — говорит жительница Ростовской области по имени Ольга.