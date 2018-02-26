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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Икона русских войск: что изменит открытие, связанное с Куликовской битвой

08:0026.02.2018
(обновлено: 08:08 26.02.2018)
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© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкКартина А.П.Бубнова Утро на поле КуликовомКартина А.П.Бубнова Утро на поле Куликовом
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 26 фев  РИА Новости, Сергей Стефанов. Более 10 лет специалисты Третьяковской галереи исследовали одну из самых древних и знаменитых на Руси икон Богородицы — Донскую, выясняя обстоятельства ее создания и возможную причастность к Куликовской битве. Выводы экспертов, мнение Русской православной церкви и тайны чудотворного образа — в материале РИА Новости.

"Непобедимая Воевода"

Заступница православных воинов и всего Отечества Донская икона Божией Матери почитается в России 1 сентября. В 2010 году этот день по благословению патриарха Кирилла был объявлен главным праздником православного казачества.

Написана икона предположительно в XIV веке. С 1919 года святыня хранится в Третьяковской галерее, однако последние 20 лет накануне 1 сентября ее регулярно доставляют для поклонения в Донской монастырь. Эта традиция возникла еще в середине XVII века, когда царь Алексей Михайлович велел совершать ежегодный крестный ход с Донской иконой из Благовещенского собора Московского кремля в названный в честь нее монастырь.

Куликово поле. Брод реки Дон
© РИА Новости / Машатин
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В XVI веке участились набеги крымских татар на южные окраины Руси, и именно Донской Богородице — "Непобедимой воеводе" и "Заступнице всех христиан" — чаще всего молились русские люди. В 1591 году в память об избавлении Москвы от разорения ханом Казы-Гиреем 1 сентября объявлено днем Празднования Донской иконы Пресвятой Богородицы, а на том месте, где содержалась святыня в воинском стане, основан одноименный монастырь.

Православное предание утверждает, что образ находился в стане Дмитрия Донского на Куликовом поле и помогал ему в сражении, которое состоялось в 1380 году в день празднования Рождества Богородицы (21 сентября). Собственно, в память о победе русского воинства на берегах Дона икона и получила наименование "Донской".

Однако сотрудники Третьяковки, изучив особенности ее написания и архивные материалы, пришли к выводу, что икона была написана уже после Куликовской битвы. Итоги исследований представлены в книге искусствоведа Левона Нерсесяна и реставратора Дмитрия Суховеркова "Богоматерь Донская", вышедшей в серии "История одного шедевра".

"Благочестивое предание" времен Грозного

Авторы монографии отмечают, что в летописях и других исторических источниках нет ни одного упоминания о том, что "Донская Богоматерь" находилась среди русских дружинников в знаменитом сражении 1380 года. Об этом ни слова не говорится и в главных литературных произведениях, посвященных Куликовской битве, — "Задонщине" и "Сказании о Мамаевом побоище".

Самые ранние сведения об иконе, перед которой Дмитрий Донской якобы молился накануне битвы, появляются только через сто лет в Московском летописном своде 1479 года. Там говорится, что образ находился в Успенском соборе Коломны и великий князь "иде к церкви пречистеи Богородици и пад пред образом ея и на мнозе помолився воста…". Но и здесь нет никаких указаний, что это была именно Донская икона и что русские воины взяли образ Богоматери с собой на Куликово поле.

Участок восстановленной лесостепи на Куликовом поле
© Фото : музей-заповедник "Куликово поле"
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Лишь десятки лет спустя, в 1552 году, впервые появляется "привязка" Донской иконы к этому событию. Летописец начала царствования Ивана Грозного сообщает, что накануне Казанского похода царь пришел в Успенский собор Коломны и там молился перед иконой Богородицы, "иже на Дону была с преславным великим князем Димитрием Ивановичем". После победы Дмитрий Донской якобы передал святыню коломенскому собору. Это и есть первое упоминание о "Донской Божией Матери" в летописях, после чего сообщения о святыне и ее роли в исходе исторического сражения с монголо-татарами стали встречаться и в других источниках.

По предположению авторов книги, в эпоху становления Московского царства сложились благоприятные условия для появления "нового благочестивого предания, свидетельствовавшего о мощи и доблести московских государей и об особом покровительстве небесных сил им самим и их державе". Подобные "вставки" в историческую канву в XV-XVI веках приобрели особую актуальность.

При этом распространенное мнение, что икона была поднесена князю Дмитрию перед Куликовской битвой донскими казаками, — "очевидный анахронизм". "В XIV-XV веках никакого Войска Донского не существовало, а казаками назывались нерегулярные татарские отряды, поступавшие на службу к великому князю", — отмечает Левон Нерсесян.

"В память о муже и его подвигах"

Вахта Памяти в Спасо-Богородицком Одигитриевском женском монастыре
© Фото : фото предоставлено пресс-службой Спасо-Богородицкого монастыря
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Размышляя о времени написания Донской иконы, эксперты Третьяковской галереи обращают внимание на то, что Успенский собор Коломны, о котором не раз упоминают русские летописи, рухнул летом 1380 года и перед Куликовской битвой его восстанавливали. Так что Дмитрий Донской вряд ли заходил туда помолиться перед сражением, маловероятно и то, что в это время там могла находиться Донская икона.

Скорее всего, образ создан и помещен в Успенский собор уже после его воссоздания, возможно в 1392 году, когда храм был расписан. При этом исследователи полагают, что икону могла заказать для собора после кончины в 1389 году Донского его вдова Евдокия — в память о муже и его подвигах на Куликовом поле. С Коломной у княжеской четы были связаны особые воспоминания: здесь произошло их венчание и именно Димитрием был основан каменный Успенский храм.

"То, что образ заказала княгиня Евдокия, очень вероятно. Она известна как заказчица многих художественных работ. Летопись сообщает, что вся кремлевская церковь Рождества Богородицы была расписана Феофаном Греком по ее указанию… Создание иконы имело мемориальное значение и прославляло князя Дмитрия Донского и одержанную им историческую победу", — поясняет Нерсесян.

Примечательно, что связь Донской иконы с памятью о кровопролитной битве 1380 года никто не отрицает. Более того, авторы книги подчеркивают, что икона была окружена почитанием сразу же с момента создания.

Уже позднее, во время царствования Ивана Грозного, чтимый образ был перенесен из Коломны в Москву, где и находился в последующие столетия. А один из первых списков иконы наши предки поместили в Донской монастырь.

Неразрешенные загадки

"Вслед за преданием об участии иконы в Куликовской битве появилась еще одна легенда — мол, святыня принадлежит кисти прославленного византийского мастера, возглавлявшего московскую великокняжескую художественную мастерскую. Но эту легенду выдумали не древние летописцы, а историки искусства", — замечает автор книги.

Речь идет о знаменитом константинопольском художнике Феофане Греке, работавшем на Руси в конце XIV — начале XV веков. Впервые версию о его авторстве высказал в 1918 году известный искусствовед-реставратор Игорь Грабарь. Убедительных доказательств он не привел, но с того времени эта гипотеза стала достаточно популярной.

По словам Нерсесяна, в то время греческие мастера работали бок о бок с русскими иконописцами, поэтому византийский и русский стили переплелись. Специалисты приписывали Феофану Греку многие иконы того времени, поскольку сведения о других греческих мастерах, работавших в Москве, просто не сохранились.

Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В художественной манере создателя (или создателей) "Донской Божией Матери" видно не только влияние греческой традиции, но и следование отечественной. Более того, рентгенографические и другие новейшие исследования показали, что состав пигментов и способ наложения красок при создании этого образа уникальны. Однако ученым пока не удалось определить имя автора.

Также не установлен мастер, написавший на оборотной стороне иконы образ Успения (которому и посвящен коломенский собор). Это изображение тоже искусное, хотя и не может сравниться с главным шедевром. Эксперты полагают, что его создателем был представитель новгородской иконописной школы.

В числе других загадок Донской иконы — судьба святых мощей, находившихся в нижнем краю доски под воском и пропавших во время революционных событий. Та же судьба постигла и богатый оклад, украшенный множеством драгоценных камней и наперсными образами.

Но безусловно, главная тайна Донской иконы — надпись на мафории (длинное женское покрывало, спускающееся с головы до пят Богоматери. — Прим. ред.): 24 греческие буквы, еле заметные обычному глазу. Ее так и не смогли расшифровать. "Эта греческая надпись представляет собой, скорее всего, акростих строки из псалма или из какой-то молитвы, прославляющей Божию Матерь", — предполагает Левон Нерсесян.

Бесспорные факты

Игумен Донского монастыря епископ Бронницкий Парамон (Голубка) сказал РИА Новости, что знает о проведенных Третьяковской галереей исследованиях, однако детально с ними еще не знаком. Как замечает наместник, существуют различные предположения по поводу создания Донской иконы и в данном случае речь идет "лишь об одной из версий ученых".

"Я могу утверждать однозначно, лишь что это очень древний, намоленный образ, который издавна приносится в Донскую обитель и пользуется особым почитанием. Люди, которые молятся пред ним, знают, как Божия Матерь помогает через эту икону. А то, что она находилась в стане Дмитрия Донского на Куликовом поле, — это церковное предание, которое передается через столетия", — сказал игумен Парамон.

А известный церковный публицист, экс-глава патриаршей пресс-службы протоиерей Владимир Вигилянский отметил, что проведенные исследования еще должно оценить научное сообщество, пока же не следует торопиться с выводами.

Протоиерей Геннадий Заридзе, председатель Объединения православных ученых, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы
© Фото : фото предоставлено приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы
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"Это не значит, что мы не доверяем науке, но известно немало случаев, когда одна экспертиза опровергала предыдущую. Помните историю с плащаницей Христа: после нескольких исследований сначала утверждали, что это фальшивка, а потом оказалось, что правда. Поэтому окончательно пока ни о чем говорить нельзя. Подождем", — сказал Вигилянский.

Как бы там ни было, подчеркивают все представители Церкви, версия о том, что Донская икона написана уже после Куликовской битвы, на почитании образа никак не скажется.

"Неоспоримый факт заключается в том, — заявили в Синодальном комитете по взаимодействию с казачеством, — что Богоматерь на протяжении всей истории нашей Церкви покровительствовала народу, который молился у ее икон: Владимирской, Казанской, Смоленской, Донской… Любая икона Богородицы помогала русской земле, выступала защитницей ее рубежей. И этого никто опровергнуть не сможет". Такого же мнения придерживаются и авторы книги "Богоматерь Донская". 

© РИА Новости / Милена ФаустоваОсвящение точного списка Донской иконы Божией Матери в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее
© РИА Новости / Милена Фаустова
Освящение точного списка Донской иконы Божией Матери в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее

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Религия и мировоззрение
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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pdobreff
В XIV-XV веках никакого Войска Донского не существовало, а казаками назывались нерегулярные татарские отряды, поступавшие на службу к великому князю", — отмечает Левон Нерсесян.
.... Ошибка
Не Татары а Болгар из Волжской Болгарии. Кстати Болгар которые приняли ислам стали татари , а чуваш как отца Ленина были християн. ... Этот факт только указывает что люди с разных религии могут жить в одно государство как РФ.
08:28
26.02.2018
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cbgoldmanpdobreff
pdobreff, казаками заодно и вообще звали набежников и воров, причем пофигу, какой национальности - причем даже при Иване Грозном. Собственно казачество так потому и зовется - в казаки БЕЖАЛИ с Руси, и кто? Правильно, кому было от чего бежать, так что криминала хватало))) Собственно потому и фраза "с Дона выдачи нет" ;)
09:59
26.02.2018
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