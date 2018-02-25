Иерусалимские патриархи не определили сроков открытия Храма гроба Господня

ИЕРУСАЛИМ, 25 фев — РИА Новости. Иерусалимские патриархи не назначили конкретных сроков открытия Храма гроба Господня, который в воскресенье захлопнул свои двери для туристов и паломников в знак протеста против планов городских властей взимать муниципальный налог с церковной недвижимости, сказал архимандрит армянской церкви Иммануил (Атаджанян).

Решение, которое сами священники называют беспрецедентным, было совместно принято греко-православной, армянской и католической церквями, которые, образуя "святогробское братство", коллективно управляют величайшей святыней христианства, воздвигнутой на месте казни, погребения и воскрешения Иисуса.

"Как патриархи сегодня объявили, не назначен срок. О сроках не идет пока речи. Посмотрим, как это все продолжится", — сказал священнослужитель, отвечая на соответствующий вопрос российских журналистов.

Иерусалимские власти требуют от христианских конфессий начать платить муниципальный налог со всей их недвижимости, кроме непосредственно молельных домов, и уже приступили к арестам счетов, выставив неустойку за предшествующие годы. В мэрии подсчитали, что общая задолженность церквей перед городским бюджетам превышает 186 миллионов долларов.

Церкви отказываются подчиняться требованию муниципалитета и трактуют его действия как покушение на многолетний "статус-кво", который сложился в их отношениях со светскими властями.

"Политическая тут подоплека или религиозная, трудно сказать, но то, что происходит, — это неправильно и оскорбительно. На протяжении истории, например во времена Османской империи, христианские церкви на Святой земле притеснялись, многие потеряли свое имущество. Можно сказать, что остались самые сильные. То, что происходит сейчас, происходит в период демократизации, свободы слова, интернета. Это некрасиво, нехорошо и некорректно по отношению к церквям", — сказал архимандрит Иммануил.

Секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон говорит, что первоначально от "святогробского братства" поступила информация о том, что акция протеста продлится всего час, но потом было объявлено о ее бессрочном характере. "Видимо, до того момента, когда будет какой-то позитивный отклик от муниципалитета Иерусалима", — сказал он.

Священник выразил надежду на то, что компромисс удастся найти в ближайшие дни, и конфликт не растянется до Пасхи, когда в Храм гроба Господня съезжаются десятки тысяч паломников за Благодатным огнем. "Я думаю, что в ближайшие дни этот вопрос будет решен, и открытые богослужения возобновятся", — сказал отец Никон.

"Не секрет, что для Иерусалима основной источник дохода — это паломники и туристы. Если они просто будут настаивать на своем, то это создаст очень плохой имидж города, и в следующем году они просто не досчитаются миллионов, может быть, миллиардов шекелей в своей казне, если вот так вот поступят", — добавил он.