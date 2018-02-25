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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Иерусалимские патриархи не определили сроков открытия Храма гроба Господня

23:4425.02.2018
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© AFP 2018 / Gali TibbonУправляющие иерусалимским Храмом гроба Господня закрыли святыню. 25 февраля 2018Управляющие иерусалимским Храмом гроба Господня закрыли святыню. 25 февраля 2018
© AFP 2018 / Gali Tibbon

ИЕРУСАЛИМ, 25 фев — РИА Новости. Иерусалимские патриархи не назначили конкретных сроков открытия Храма гроба Господня, который в воскресенье захлопнул свои двери для туристов и паломников в знак протеста против планов городских властей взимать муниципальный налог с церковной недвижимости, сказал архимандрит армянской церкви Иммануил (Атаджанян).

Закрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 25 февраля 2018
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
В РПЦ обеспокоены планами мэрии Иерусалима взимать налоги с церквей
Решение, которое сами священники называют беспрецедентным, было совместно принято греко-православной, армянской и католической церквями, которые, образуя "святогробское братство", коллективно управляют величайшей святыней христианства, воздвигнутой на месте казни, погребения и воскрешения Иисуса.

"Как патриархи сегодня объявили, не назначен срок. О сроках не идет пока речи. Посмотрим, как это все продолжится", — сказал священнослужитель, отвечая на соответствующий вопрос российских журналистов.

Иерусалимские власти требуют от христианских конфессий начать платить муниципальный налог со всей их недвижимости, кроме непосредственно молельных домов, и уже приступили к арестам счетов, выставив неустойку за предшествующие годы. В мэрии подсчитали, что общая задолженность церквей перед городским бюджетам превышает 186 миллионов долларов.

Церкви отказываются подчиняться требованию муниципалитета и трактуют его действия как покушение на многолетний "статус-кво", который сложился в их отношениях со светскими властями.

Закрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 25 февраля 2018
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Мэрия Иерусалима намерена взыскать с церквей более $180 миллионов
"Политическая тут подоплека или религиозная, трудно сказать, но то, что происходит, — это неправильно и оскорбительно. На протяжении истории, например во времена Османской империи, христианские церкви на Святой земле притеснялись, многие потеряли свое имущество. Можно сказать, что остались самые сильные. То, что происходит сейчас, происходит в период демократизации, свободы слова, интернета. Это некрасиво, нехорошо и некорректно по отношению к церквям", — сказал архимандрит Иммануил.

Секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон говорит, что первоначально от "святогробского братства" поступила информация о том, что акция протеста продлится всего час, но потом было объявлено о ее бессрочном характере. "Видимо, до того момента, когда будет какой-то позитивный отклик от муниципалитета Иерусалима", — сказал он.

Священник выразил надежду на то, что компромисс удастся найти в ближайшие дни, и конфликт не растянется до Пасхи, когда в Храм гроба Господня съезжаются десятки тысяч паломников за Благодатным огнем. "Я думаю, что в ближайшие дни этот вопрос будет решен, и открытые богослужения возобновятся", — сказал отец Никон.

"Не секрет, что для Иерусалима основной источник дохода — это паломники и туристы. Если они просто будут настаивать на своем, то это создаст очень плохой имидж города, и в следующем году они просто не досчитаются миллионов, может быть, миллиардов шекелей в своей казне, если вот так вот поступят", — добавил он.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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oristano.odin
Эх, как возбудились!
00:45
26.02.2018
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Юрий Ходаковский
В одном Российском фильме главный герой перед угрозой в свой адресс говорил Накладно это. Храм гроба господня стоит в городской черте. В Арабской эпархии. Но Муниципалитет Иерусалима содержит. Мы за площадь квартир платим. ежемесячно. В Израиле нет городообразующих предприятий. И все расходы муниципалитета городов с этого работают. Паломники приносят доход примерно на 80% с которого живет арабская автономия. это Наблус. Получается Турки их притесняли. А сейчас " султан " требует отдать Иерусалим арабам. И они играют ему на руку. Так они хотят назад. Наверно забыли как месяц назад на Синае Игил( запрещеная в России) взорвала 300 паломников своих же муссульман. Хотят назад под них. Вообще тогда христиане не попадут в эти церкви. Кстати в Израильских экскурсиях по святым местам. во всех церквах на входах добровольно стоят с кружками.
00:25
26.02.2018
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