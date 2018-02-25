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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ обеспокоены планами мэрии Иерусалима взимать налоги с церквей

23:0425.02.2018
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© РИА Новости / Артур ГабдрахмановЗакрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 25 февраля 2018Закрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 25 февраля 2018
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

ИЕРУСАЛИМ, 25 фев — РИА Новости. Планы мэрии Иерусалима взимать налоги с собственности христианских конфессий затрагивают интересы Русской православной церкви (РПЦ) и угрожают ее работе на Святой земле, заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон.

Он выразил поддержку беспрецедентному решению лидеров греческой, армянской и католической церквей закрыть Храм гроба Господня в знак протеста против действий городских властей, которые требуют от конфессий платить муниципальный налог со всей недвижимости, кроме непосредственно молельных домов, и уже приступили к арестам счетов, выставив неустойку за предшествующие годы.

"Мы здесь, конечно, находимся в сообществе с другими церквами, и, если, не дай Бог, все-таки инициатива муниципалитета будет продвинута и претворится в жизнь, конечно, это коснется и нас", — сказал игумен Никон.

Закрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 25 февраля 2018
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Мэрия Иерусалима намерена взыскать с церквей более $180 миллионов
"У нас — у Российской Федерации и Русской церкви — есть имущество в Святой земле. Прежде всего, это храмы и гостиницы, где мы принимаем порядка пяти и даже больше тысяч паломников ежегодно. Если этот закон будет принят, деятельность Русской православной церкви, ее официальное здесь присутствие просто встанет под вопрос, потому что, очевидно, налоги будут громадными", — добавил он.

В беседе с РИА Новости священнослужитель пояснил, что, если мэрия не отступится от своих планов, то под налогообложение попадет само здание Русской духовной миссии, официального представительства РПЦ на Святой земле, и многочисленные постройки обширного Горненского монастыря на западной окраине Иерусалима, за исключением расположенных там храмов.

"До сих пор нам выставляли счета, но мы не платили за само здание миссии и за Горненский монастырь. Когда-то это проходило спокойно, когда-то на наши счета налагались аресты, но потом наши юристы это все оспаривали. Риск заключается в том, что налог будет браться со здания миссии и зданий Горненского монастыря, кроме храмов. Возможно, даже ретроспективно", — сказал он.

"В Горненском монастыре без налога останется только центральный храм, а все даже кельи монашеские, не говоря уж о паломнических домах, подпадут под налог. И это будет просто крах", — сказал священник.

Иерусалимская мэрия в воскресенье объявила, что оценивает общую задолженность церквей по муниципальному налогу в более чем 186 миллионов долларов и не намерена перекладывать это бремя на горожан.

Отец Никон выразил уверенность, что участники протеста, с которым солидарны представители РПЦ, "пойдут до конца".

"Мы, естественно, участвуем вместе со всеми церквями в этой акции и поддерживаем глав христианских церквей. Судя по их решимости, а об их решимости свидетельствует сегодняшняя акция, я думаю, что мы не будем отступать", — сказал он.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
8 пользователей оставили 9 комментариев
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алексей
Путин с Димоном дань платят в виде пенсий,а теперь и святейшего напрягли евреи.Пусть платят синагоги в наш бюджет, и "предприниматели" богоизбранные.
00:37
26.02.2018
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radiozaboy
Святое бабло!
00:16
26.02.2018
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Chipolino
Хватит нести ахинею и прикрываться поломниками. Это раньше паломники пешком ходили в святые места. Сейчас на самолетах летают и на гостиницу как-нибудь наскребут.
23:59
25.02.2018
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frenki_555
Грабь награбленное )
23:59
25.02.2018
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Ivan Semaxov
В Эрэфии РПЦ освобождена от всех налогов, израильские власти думают о бюджете, пенсионерах, врачах, понятно, РПЦ не волнует размер пенсий и зарплат россиян, потому она с удовольствием не платит налоги в бюджет.. Что сказать, святые отцы.
23:55
25.02.2018
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Борис Балай
Давно пора попов трясти. Они о спасении Душ должны заботиться, а не о своем кошельке. Надо у нас тоже такой налог "смастерить", а то "святой дух" ооочень каллорийный....
23:50
25.02.2018
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radiozaboy
Борис Балай, "Духовенство было бы весьма недовольно, если бы его духовный мир оплачивался духовно."
П. Гольбах
00:21
26.02.2018
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Алан
Не, а чо, неплохой гешефт - счета арестовать, недвижимость отжать - профит!
23:40
25.02.2018
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Kwaigon 82
Не обеднеете
23:28
25.02.2018
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