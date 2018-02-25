В РПЦ обеспокоены планами мэрии Иерусалима взимать налоги с церквей

ИЕРУСАЛИМ, 25 фев — РИА Новости. Планы мэрии Иерусалима взимать налоги с собственности христианских конфессий затрагивают интересы Русской православной церкви (РПЦ) и угрожают ее работе на Святой земле, заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон.

Он выразил поддержку беспрецедентному решению лидеров греческой, армянской и католической церквей закрыть Храм гроба Господня в знак протеста против действий городских властей, которые требуют от конфессий платить муниципальный налог со всей недвижимости, кроме непосредственно молельных домов, и уже приступили к арестам счетов, выставив неустойку за предшествующие годы.

"Мы здесь, конечно, находимся в сообществе с другими церквами, и, если, не дай Бог, все-таки инициатива муниципалитета будет продвинута и претворится в жизнь, конечно, это коснется и нас", — сказал игумен Никон.

"У нас — у Российской Федерации и Русской церкви — есть имущество в Святой земле. Прежде всего, это храмы и гостиницы, где мы принимаем порядка пяти и даже больше тысяч паломников ежегодно. Если этот закон будет принят, деятельность Русской православной церкви, ее официальное здесь присутствие просто встанет под вопрос, потому что, очевидно, налоги будут громадными", — добавил он.

В беседе с РИА Новости священнослужитель пояснил, что, если мэрия не отступится от своих планов, то под налогообложение попадет само здание Русской духовной миссии, официального представительства РПЦ на Святой земле, и многочисленные постройки обширного Горненского монастыря на западной окраине Иерусалима, за исключением расположенных там храмов.

"До сих пор нам выставляли счета, но мы не платили за само здание миссии и за Горненский монастырь. Когда-то это проходило спокойно, когда-то на наши счета налагались аресты, но потом наши юристы это все оспаривали. Риск заключается в том, что налог будет браться со здания миссии и зданий Горненского монастыря, кроме храмов. Возможно, даже ретроспективно", — сказал он.

"В Горненском монастыре без налога останется только центральный храм, а все даже кельи монашеские, не говоря уж о паломнических домах, подпадут под налог. И это будет просто крах", — сказал священник.

Иерусалимская мэрия в воскресенье объявила, что оценивает общую задолженность церквей по муниципальному налогу в более чем 186 миллионов долларов и не намерена перекладывать это бремя на горожан.

Отец Никон выразил уверенность, что участники протеста, с которым солидарны представители РПЦ, "пойдут до конца".

"Мы, естественно, участвуем вместе со всеми церквями в этой акции и поддерживаем глав христианских церквей. Судя по их решимости, а об их решимости свидетельствует сегодняшняя акция, я думаю, что мы не будем отступать", — сказал он.