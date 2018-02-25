Мэрия Иерусалима намерена взыскать с церквей более $180 миллионов

Закрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 25 февраля 2018

Закрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 25 февраля 2018

ИЕРУСАЛИМ, 25 фев — РИА Новости. Муниципалитет Иерусалима намерен взыскать с христианских конфессий свыше 180 миллионов долларов в качестве налогов с их недвижимости, расположенной в городе, заявил мэр Нир Баркат.

Церковные лидеры обвинили городские власти в нарушении многолетнего "статус-кво" и в знак протеста закрыли для паломников и туристов Храм гроба Господня — одну из главных святынь христианства, которая воздвигнута на месте, где был казнен, похоронен и воскрес Иисус.

"Долги за коммерческие площади, принадлежащие церквям, превышают 650 миллионов шекелей (почти 187 миллионов долларов — ред.). Мы больше не будем требовать от жителей Иерусалима нести это бремя и субсидировать этот колоссальный долг", — сказано в заявлении Барката, которое распространила пресс-служба мэрии.

От христианских конфессий городские власти требуют платить муниципальные налоги со всей недвижимости, кроме непосредственно церквей, и уже приступили к арестам счетов, потребовав неустойку за предшествующие годы.

"В Иерусалиме все равны перед законом — христиане, мусульмане и иудеи. Храм гроба Господня, как и все иерусалимские церкви, синагоги и мечети, освобожден от муниципального налога. Никаких изменений в этом отношении нет", — сказал Баркат.

"Однако коммерческие здания, такие, как гостиницы, торговые и офисные помещения, облагаются муниципальным налогом, независимо от того, кто ими владеет", — добавил он.