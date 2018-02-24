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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ призвали изменить подход к расследованию врачебных ошибок

17:1724.02.2018
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© Fotolia / rogerphotoВрачи. Архивное фотоВрачи. Архивное фото
© Fotolia / rogerphoto

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Система обвинения на процессе в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента, была построена на презумпции виновности и основана на доказательствах, подобранных с заведомой целью осудить врача, считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Врачи изучают снимок. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
Дело Мисюриной и не только. Кто ответит за врачебные ошибки
Выступая в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", иерарх обратил внимание на то, что в российском законодательстве отсутствует понятие "врачебной ошибки", и высказал мнение, что "обвинение строилось на подверстывании разного рода аргументов под статью "причинение смерти по неосторожности".

"Я думаю, что если каждый врач, осуществляя любую операцию или любое хирургическое или иное вмешательство, будет чувствовать на себе дамоклов меч правосудия, то, скорее всего, врачи начнут уклоняться от операций, потому что никто не захочет брать на себя риск и ответственность", — заявил митрополит Иларион, комментируя протест врачебного сообщества в связи с данным делом.

Врач. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Россияне стали чаще жаловаться на врачебные ошибки, заявили в СК
Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Мисюриной, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве. По данным следствия, проводя пациенту биопсию костного мозга, Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.

Приговор врачу-гематологу вызвал широкий резонанс. По данным СМИ, требование о пересмотре ее дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента. Ситуацию комментировали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Ольга Голодец, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов и другие высокопоставленные лица. В СПЧ выступили за пересмотр в апелляционной инстанции приговора по этому делу.

Сейчас Мисюрина дожидается вступления приговора в силу, дата апелляции пока не назначена.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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f cociety
В РПЦ пусть заткнуться и не лезут не в свою сферу..И так позахватывали кучу недвижимости, и вообще стали слишком много вмешиваться во все сферы нашей жизни..
18:20
24.02.2018
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Стратег
Правильно говорит иерарх. Столько случаев с врачебными ошибками у нас в стране и непонятно, почему ГД не рассмотрит этот вопрос.
Есть у нас ещё один очень сложный и противоречивый закон о самозащите. По нему столько нормальных мужиков за решетку попали, что даже не знаешь, как себя защищать в случае опасности.
17:34
24.02.2018
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RUKAPOMOHI
Врач гинеколог делал биопсию костного мозга? (литературных слов нет)
А Илариону лучше бы вспомнить, что он носитель слова божьего.
17:24
24.02.2018
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