В РПЦ призвали изменить подход к расследованию врачебных ошибок

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Система обвинения на процессе в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента, была построена на презумпции виновности и основана на доказательствах, подобранных с заведомой целью осудить врача, считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Выступая в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале " Россия 24 ", иерарх обратил внимание на то, что в российском законодательстве отсутствует понятие "врачебной ошибки", и высказал мнение, что "обвинение строилось на подверстывании разного рода аргументов под статью "причинение смерти по неосторожности".

"Я думаю, что если каждый врач, осуществляя любую операцию или любое хирургическое или иное вмешательство, будет чувствовать на себе дамоклов меч правосудия, то, скорее всего, врачи начнут уклоняться от операций, потому что никто не захочет брать на себя риск и ответственность", — заявил митрополит Иларион, комментируя протест врачебного сообщества в связи с данным делом.

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Мисюриной, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве. По данным следствия, проводя пациенту биопсию костного мозга, Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.

Приговор врачу-гематологу вызвал широкий резонанс. По данным СМИ, требование о пересмотре ее дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента. Ситуацию комментировали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Ольга Голодец, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов и другие высокопоставленные лица. В СПЧ выступили за пересмотр в апелляционной инстанции приговора по этому делу.

Сейчас Мисюрина дожидается вступления приговора в силу, дата апелляции пока не назначена.