Верующие предложили канонизировать убитых в Кизляре прихожанок

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Ряд православных священников и верующих предложили канонизировать прихожанок Свято-Георгиевского храма в Кизляре, убитых в результате нападения в Прощеное воскресенье.

При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье (18 февраля) устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, нападавший был ликвидирован. По сообщению СК, теракт рассматривается в качестве одной из версий.

"Совершенно очевидно, что рабы божии Вера, Надежда, Людмила, Ирина, Вера стали мученицами за Христа. Злоумышленник убил их именно потому, что они были благочестивыми христианками, ибо нападал именно на православный храм и именно во время богослужения. При этом он разделял псевдорелигиозные идеи, направленные как против христианства, так и против традиционного для России прочтения ислама", — говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости обращении инициативной группы к "церковному священноначалию".

Верующие напомнили, что феномен мученичества за веру является нередким для современной России. По их словам, достаточно вспомнить убитых на Пасху 1993 года насельников Оптиной пустыни иеромонаха Василия, иноков Ферапонта и Трофима, а также погибшего в 2009 году от рук убийцы священника Даниила Сысоева. Канонизация жертв стрельбы в Кизляре, по мнению некоторых верующих, воодушевит православных страны и "найдет понимание у последователей традиционного ислама", ведущих "нелегкую и опасную борьбу" с экстремизмом и террором.

В свою очередь настоятель Пятницкого подворья Троице-Сергиевой лавры, доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов объясняет, что смысл канонизации заключается в том, что тот или иной человек признается Церковью "как некий образец для подражания". Сама же канонизация не является только лишь подтверждением святости.

"Надо понимать, что есть гораздо больше святых, нежели канонизированных. Поэтому как правило при канонизации учитываются все факторы, связанные с жизнью человека. Когда, например, идет речь о канонизации новомучеников (убитых в годы советской власти православных христиан – ред.), то каждый из них проходит очень тщательную экспертизу, по результатам которой принимается решение, может ли он быть прославлен в лике святых или нет", — отмечает богослов.

Если же в биографии кандидата на канонизацию обнаруживаются какие-то моменты, которые порочат его, то, поясняет он, в такой ситуации чаще всего в канонизации может быть отказано. В самом моменте канонизации, по словам Великанова, гораздо больше педагогических аспектов, нежели только признания самого факта мученичества.