Проблемы российских инвалидов обсудили на молитвенном завтраке в Москве

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Национальный молитвенный завтрак, собравший представителей различных конфессий, политиков, послов зарубежных стран и деятелей культуры, прошел в 18-й раз в российской столице.

По сложившейся традиции участники завтрака совместно прочитали молитву "Отче наш". Председатель фонда "Национальная утренняя молитва" Петр Саутов в своем выступлении перед гостями отметил, что это мероприятие стало примером проявления взаимоуважения между представителями различных религиозных течений.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратил внимание на необходимость дальнейшего развития в стране социальной сфере. Он бы хотел, чтобы Россия "воспринималась не только как страна с сильной армией", но и с "самой серьезной социальной заботой о нуждающихся".

"Кстати, нам еще надо избавиться от пережитка советского прошлого, когда политика в отношение маломобильных людей и инвалидов строилась по принципу изоляции: для них строили специальные санатории и интернаты, отделяя их от всего общества. Относительно недавно мы запустили процесс перезагрузки, ратифицировав конвенцию "О защите прав инвалидов". У нас существует госпрограмма "Доступная среда". В этом направлении есть изменения, но, к сожалению, общественное восприятие темы инвалидности до конца не поменялось. Это тоже надо менять", — отметил он.

Заместитель председателя Банка России статс-секретарь Александр Торшин в свою очередь заявил об угрозах для института семьи. Сейчас по всему миру, как отметил он, "все больше разводов и неполных семей, все меньше браков".

"Сейчас семейные ценности оспариваются. Давайте зададим нашим оппонентам вопрос: "Ну хорошо, вы говорите, что эти ценности устарели. Если наши ценности кому-то не нравятся, то предложите свои. Давайте посмотрим, как они будут действовать?". Посмотрите, что сейчас происходит: дети убивают в школах, убивают верующих вне зависимости от конфессий, прямо на порогах храмов", — обратил внимание Торшин.

В молитвенном завтраке приняли участие представители администрации президента, Совета Федерации, Госдумы, Общественной палаты, эксперты и религиозные лидеры.

Ежегодные Национальные молитвенные завтраки проводятся во многих странах мира. Впервые такое мероприятие было проведено в 1953 году в США. В России молитвенные завтраки проводятся ежегодно с 2000 года.