В Москве почтут память православных епископов, спасших евреев от холокоста

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Торжественный вечер, посвященный болгарским Праведникам народов мира, в том числе православным митрополитам, спасших евреев от Холокоста, пройдет во вторник в мемориальной синагоге на Поклонной горе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).

Мероприятие пройдет при участии президента РЕК Юрия Каннера, посла Болгарии в России Бойко Коцева, историков, общественных деятелей, представителей Болгарской православной церкви и болгарского землячества.

"История евреев Болгарии в годы войны и Холокоста уникальна. Болгария — это единственная в оккупированной Европе страна, где евреев после войны оказалось больше, чем до её начала: 49 172 человека (было около 48 000). На вечере будет показан документальный фильм режиссёра Пламена Петкова "49,172", а болгарское посольство представит выставку "Сила гражданского общества: Судьба евреев в Болгарии", — отметили в пресс-службе РЕК.

Несмотря на то, что Болгария в годы Второй мировой войны была сателлитом нацистской Германии, как подчеркивают в РЕК, страна не спешила выполнять требования Третьего рейха о депортации евреев в лагеря смерти.

"На стороне евреев были болгарская православная церковь, интеллигенция и общественное мнение. Жители страны ложились на железнодорожные рельсы перед поездами, отправлявшимися в нацистские лагеря смерти, представители болгарской политической и интеллектуальной элиты писали протестные письма в защиту евреев, а высшие церковные иерархи присоединялись к собравшимся для депортации соотечественникам и грозились ехать в лагеря вместо них", — рассказали в РЕК.

Ключевыми фигурами в спасении болгарских евреев стали местный политик Димитр Пешев и митрополиты Кирилл и Стефан. В результате царь Болгарии Борис III официально остановил выдачу болгарских евреев немцам: запрет на депортацию евреев вступил в силу 10 марта 1943 года.

"Памятный вечер станет продолжением международного проекта о Праведниках народов мира, инициированного Российским еврейским конгрессом. В рамках проекта в Москве проходят выставки, мемориальные и просветительские мероприятия, посвященные тем, кто спасал евреев от нацизма. Проект "Праведники" реализуется совместно с посольствами стран и с привлечением зарубежных корреспондентов, аккредитованных в России, чтобы они могли напомнить своей аудитории о героизме соотечественников", — сообщили в РЕК.

Праведник народов мира — почетное звание, которое присуждается Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала катастрофы (Холокоста) и героизма "Яд ва-Шем" неевреям, спасавшим евреев в годы Второй мировой войны. На данный момент праведниками мира признаны 26 119 человек из 51 страны мира. Самыми известными обладателями этого звания являются немец Оскар Шиндлер и швед Рауль Валленберг.