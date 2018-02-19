Около 200 человек пришли на патриаршую панихиду по погибшим в Кизляре

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. На заупокойное богослужение по погибшим в Кизляре в московском храме Христа Спасителя собралось около 200 человек, службу возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

При нападении на православный храм в Кизляре, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован.

"Они пали жертвой человеческой ненависти и человеческого безумия. Когда слышишь о трагических событиях, происходящих где-то далеко, это воспринимается со скорбью, но когда это касается людей, с которыми мы связаны одной верой, жизнью в одной стране, то совершенно особенно воспринимается это злодейское и ничем не оправданное действие", — сказал предстоятель Русской церкви перед началом богослужения.

Он попросил собравшихся помолиться об упокоении душ "всех зверски убиенных в Кизляре".

После панихиды патриарх Кирилл начал чтение Великого покаянного канона Андрея Критского. Он звучит во всех православных храмах в первые четыре дня Великого поста.