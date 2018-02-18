Патриарх Кирилл попросил у всех прощения

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Прощеное воскресенье совершил вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя, а после богослужения попросил у всех прощения.

"Поскольку я, как правящий архиерей города Москвы и как патриарх, осуществляя свое служение, могу вольно или невольно кого-то обидеть, задеть, ввести в соблазн, искушение, я хотел бы у всех у вас испросить прощения. Благословите и простите, отцы, братья и сестры, меня грешного", — сказал патриарх.

По его словам, сегодня все "должны сделать то, что исцеляет конфликты, что лечит болезни человеческих отношений". "И нет никакого другого средства, как испросить прощения у тех, кого мы обидели, и простить тех, кто нас обидел", — подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.

Он добавил, что ни на что Господь не отвечает такой милостью, такой поддержкой, ответом на молитвы, как тогда, когда мы прощаем других.