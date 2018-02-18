В РПЦ осудили сожжение готического собора из веток на Масленицу

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Сжигание в Калужской области вместо чучела готического собора из веток вызывает у верующих людей только недоумение, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее стало известно, что в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области на Масленицу вместо чучела сожгли сооружение из веток, напоминающее готический собор.

"Символы христианства, к западной или восточной ветви они относятся, должны пользоваться уважением и неприкосновенностью. Предполагаем, что ничего кроме непонимания у верующих людей подобного рода перфомансы вызвать не могут", — сказал РИА Новости Кипшидзе.

По его словам, в церкви исходят из того, что какими бы творческими идеями художник ни руководствовался, "он должен был предполагать, что сожжение готического здания может вызвать у некоторых людей ассоциацию с храмом, относящимся к западно-христианской культуре".

"Кроме того, мы не живем в политическом вакууме и не можем исключать невольных ассоциаций с украинскими событиями, где сожжению подвергаются реальные храмы канонической Церкви", — добавил собеседник агентства.