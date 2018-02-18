В РПЦ заявили, что церковь может исправить ориентацию геев

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Пастырский опыт работы с геями показывает, что воцерковление помогает им вернуться к традиционной ориентации, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию, показывает, что в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином", — сказал митрополит Иларион.

Отвечая тем, кто говорит об антинаучности такой позиции Церкви, архипастырь напомнил об исследованиях ученых, которые показывают, что сексуальная ориентация не является врожденной, а складывается в раннем детстве и юности под воздействием разного рода факторов.

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) также высказался категорически против усыновления детей трансгендерами, однополыми парами и лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.

Обращаясь к опыту некоторых западных стран, которые приравняли однополое сожительство к браку и позволили однополым парам усыновлять детей, владыка подчеркнул, что "будет большой ошибкой, если Россия пойдет по этому пути".