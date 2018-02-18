МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл потрясен расстрелом прихожан в Кизляре и выражает соболезнования родственникам погибших, сообщил РИА Новости глава патриаршей пресс- службы иерей Александр Волков.

По данным пресс-службы администрации города, в воскресенье 23-летний молодой человек устроил стрельбу у собора в Кизляре, четыре человека были убиты, один скончался в больнице, еще четверо получили ранения. Нападавший был уничтожен на месте.

"Святейший патриарх Кирилл глубоко потрясен сегодняшними кровавыми событиями у храма в Кизляре. Он передает свои самые искренние соболезнования родным и близким погибших от рук убийцы, молится об их упокоении в селениях праведных", — сказал Волков.

По его словам, предстоятель Русской церкви расценивает "это чудовищное преступление в канун Великого поста как провокацию, направленную на то, чтобы вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе".

"Русская церковь выражает глубокую обеспокоенность случившимся и настаивает на самом тщательном расследовании этого преступления", — добавил пресс-секретарь патриарха.