В КБР попросили ограничить доступ к четырем сайтам "Свидетелей Иеговы"*

НАЛЬЧИК, 16 фев – РИА Новости. Прокуратура города Прохладный в Кабардино-Балкарии просит суд ограничить доступ к четырем интернет-сайтам религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, деятельность которой запрещена в России за экстремизм, сообщает надзорное ведомство региона.
Отмечается, что по итогам проведения мониторинга в суд направлено четыре заявления об ограничении доступа к указанным интернет-ресурсам.
Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года деятельность организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России" и входящих в ее структуру местных религиозных организаций прекращена. Минюст России включил "Свидетелей Иеговы"* в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.
*Экстремистская организация, запрещенная в России