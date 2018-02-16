В КБР попросили ограничить доступ к четырем сайтам "Свидетелей Иеговы"*

НАЛЬЧИК, 16 фев – РИА Новости. Прокуратура города Прохладный в Кабардино-Балкарии просит суд ограничить доступ к четырем интернет-сайтам религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, деятельность которой запрещена в России за экстремизм, сообщает надзорное ведомство региона.

"В ходе мониторинга сети Интернет выявлено четыре сайта "Свидетели Иеговы* в России", которые включают в себя различные разделы, публикации, журналы, книги, видео, новости о религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам проведения мониторинга в суд направлено четыре заявления об ограничении доступа к указанным интернет-ресурсам.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года деятельность организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России" и входящих в ее структуру местных религиозных организаций прекращена. Минюст России включил "Свидетелей Иеговы"* в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.

*Экстремистская организация, запрещенная в России