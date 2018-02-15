Религиозные лидеры РФ призвали россиян жертвовать деньги на помощь сирийцам

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Основные христианские и мусульманские общины России призвали россиян жертвовать деньги на гуманитарную помощь сирийским гражданам, пострадавшим из-за войны.
По инициативе Русской православной церкви была создана межрелигиозная рабочая группа, в состав которой вошли представители основных христианских и мусульманских общин России. Представители делегации посетили основные религиозные центры Дамаска, где при участии лидеров христианских и мусульманских общин передали партии гуманитарной помощи, собранной верующими России специально для народа Сирии и христиан Востока.
По его словам, в ноябре прошлого года был учрежден специальный межрелигиозный фонд для осуществления сбора средств. Он отметил, что действует фонд прозрачно, правильно проводит все финансовые и логистические процедуры.
Реквизиты фонда:
"Межрелигиозный фонд содействия реализации совместных гуманитарных проектов"
Расчетный счет № 40703810638000008014
ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
Корр. Счет № 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН/КПП: 7726416594/772601001
Назначение платежа: "Помощь населению Сирии"