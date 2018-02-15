РПЦ: миссия религиозных деятелей РФ в Сирии находится вне политики

Участники межконфессиональной делегации религиозных деятелей из России во время раздачи гуманитарной помощи в палаточном лагере для сирийских беженцев в долине Бекаа в Ливане

Участники межконфессиональной делегации религиозных деятелей из России во время раздачи гуманитарной помощи в палаточном лагере для сирийских беженцев в долине Бекаа в Ливане

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Гуманитарная акция, в ходе которой в Сирию был доставлен груз, собранный на средства российских верующих, не является частью политики РФ в этой стране, заявили на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" представители РПЦ и протестантов.

Межрелигиозная делегация Рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ с 3 по 9 февраля посетила Сирию и Ливан, куда была доставлена беспрецедентная по объемам партия гуманитарной помощи, средства на которую были собраны российскими верующими. Груз весом 77 тонн раздали нуждающимся в Дамаске и Алеппо, а также в лагере беженцев в долине Бекаа на ливанско-сирийской границе.

"Мы прекрасно понимаем, что Сирия является сегодня тем местом, где решается мировая политика… Несмотря на все это, мы, как люди веры, находимся вне политики. Мы готовы помогать всем, кто страдает там. Наша позиция не меняется: политикой пусть занимаются политики. Мы занимаемся благим делом – гуманитарной миссией", — заявил начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.

С ним соглашается секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов), который возглавляет делегацию. Он заметил, что в Сирии миссию российского духовенства не пытались перевести в политическое измерение.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ — пятидесятников) Сергей Ряховский во время раздачи гуманитарной помощи в палаточном лагере для сирийских беженцев в долине Бекаа в Ливане © РИА Новости / Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ — пятидесятников) Сергей Ряховский во время раздачи гуманитарной помощи в палаточном лагере для сирийских беженцев в долине Бекаа в Ливане

"Мы почувствовали, что сирийские духовные лидеры тоже отстраняются от политических вопросов и стараются заниматься совместной помощью народу Сирии", — добавил он.

ЕДИНЕНИЕ НАРОДА

Между тем члены делегации высказали свое мнение, как Сирии выйти из кризиса. По мнению главы Духовного собрания мусульман России муфтия Альбира Крганова, сирийский народ должен определить свою судьбу без какого-либо вмешательства извне. В этом им помогают религиозные лидеры, которые "находятся на передовой".

"Наша позиция такова: Сирийская Арабская Республика должна оставаться единой и нельзя убивать людей. И не должно быть внешнего вмешательства", — заявил он.

Именно в этом ключе – единения сирийского народа – и проходила гуманитарная акция российского духовенства, заметил в свою очередь викарий главы Новонахичеваньской епархии Армянской апостольской церкви архимандрит Погос Варданян.

"Мы раздали эту помощь не смотря на национальность и религию всем, кто нуждается в ней. Потому что мы видели, что там гибнут наши братья, там война", — признался он.

"КАЧЕСТВЕННЫЙ ГРУЗ"

Участники пресс-конференции напомнили, что гуманитарные грузы стали отправляться из России в Сирию еще в 2011 году, когда конфликт там только разгорался. Эту работу с самого начала, по их словам, ведут РПЦ и Императорское православное палестинское общество (ИППО). Однако в этот раз доставленный в Сирию груз был рекордным по своим масштабам, заявил глава московского отделения ИППО Сергей Байдаков.

"Груз был очень качественным, потому что наши коллеги и друзья в Сирии отмечали, что все было тщательно отобрано, это было именно то, что нужно сирийцам", — заверил он.

Как рассказал иеромонах Стефан (Игумнов), вес каждой коробки составлял 25 килограмм, внутри – продуктовый набор, собранный, по словам Игумнова, согласно насущным потребностям жителей Сирии. "Благодарность всем за то, что сбор средств на самом деле не самая сложная задача… Гораздо сложнее в условиях войны эту помощь доставлять и правильно распределять, потому что не секрет, что в военных условиях бывают и злоупотребления с распределением помощи, и не всегда она достигает нужного адресата", — заявил Игумнов.

Он добавил, что гуманитарный груз был распределен среди тех людей, которые "проживали в других регионах Сирии и сегодня находятся в Дамаске" — они не имеют ни жилья, ни питания и "вынуждены целиком жить" на гуманитарную помощь. "Их в Дамаске, как нам сказали, сегодня около 500 тысяч", — сообщил иеромонах.

В свою очередь муфтий Тюменской области Ильдар Зиганшин отметил, что многие мусульмане откликнулись на призыв собрать средства для сирийцев. Он подчеркнул, что в акции участвовали как христиане, так и мусульмане. "Мусульмане России благодарны инициативе Русской православной церкви", — заявил муфтий.

Рабочая группа Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ была создана в апреле прошлого года по инициативе Русской православной церкви и уже успешно реализовала две акции по сбору и передаче гуманитарной помощи в Сирию: в июне и августе 2017 года соответствующий груз был доставлен на север страны в только что освобожденный Алеппо, в Латакию, в Эль-Камышлы (по словам Игумнова, впервые) и в район Хомса. В партии гумпомощи входили несколько тонн продуктов питания и медикаментов.