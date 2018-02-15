В России впервые создана научно-образовательная теологическая ассоциация

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ректоры ведущих вузов России при участии представителей Русской православной церкви создали Научно-образовательную теологическую ассоциацию: церемония подписания учредительного договора прошла в четверг в Общецерковной аспирантуре и докторантуре (ОЦАД) имени святых Кирилла и Мефодия.

По словам ректора ОЦАД митрополита Волоколамского Илариона, создание ассоциации благословил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Я очень рад тому, что ректоры наших ведущих учебных заведений откликнулись на наш призыв участвовать в работе теологической ассоциации", — сказал митрополит.

Церемония подписания учредительных документов прошла в присутствии руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова, который перед этим вручил митрополиту Илариону приказ Рособрнадзора о государственной аккредитации ОЦАД. Свои подписи под учредительным договором поставили ректоры МГУ, Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Северо-Кавказского федерального университета, Московского педагогического государственного университета, Московского архитектурного института, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и других вузов.

"Мы приветствуем создание этой ассоциации — научно-образовательного центра. Я думаю, что у него будет возможность участвовать — при выполнении определенных условий и требований — и в процедурах государственной аккредитации по теологии", — сказал после церемонии подписания Кравцов. Он пояснил, что по закону есть возможность предоставлять общественным организациям право участвовать в процедурах государственной аккредитации.

Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы. Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о необходимости укрепления кафедр теологии в российской образовательном и научном пространстве. Так, количество бюджетных мест в вузах по этой специальности на 2018/19 учебный год будет, по ее словам, увеличено.