Патриарх призвал девушек выходить замуж, рожать детей и воцерковлять их

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что главная миссия девушек — рождение детей и их последующее воцерковление.

"Идеалом молодой жизни должно быть создание семьи. Это, конечно, не единственный идеал. Но это особенный идеал для девушек, которые должны ясно сознавать, что создание семьи, рождение детей, их воцерковление, воспитание является Богом определенной для них миссией, выше которой нет ничего", — сказал патриарх, выступая с проповедью в храме Христа Спасителя по случаю Сретения – праздника, когда также отмечается день православной молодежи.

По его словам, сегодняшние технологии, уровень образования и уровень комфорта дают возможность сочетать заботу о семье, в том числе, и с профессиональной деятельностью.

"Как важно, чтобы наша молодежь умела делать важный акцент на созидании семьи и при этом, развивая в себе необходимые имеющиеся у них способности, достигать тех высот в различных областях жизни, которые им под силу", — заключил предстоятель Русской православной церкви.